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Как будет развиваться отрасль редких и редкоземельных металлов в ближайшие пять лет

Как будет развиваться отрасль редких и редкоземельных металлов в ближайшие 5 лет Фото: freepik
Правительство Казахстана постановлением от 28 декабря 2023 года утвердило Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024 - 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель Комплексного плана – создание выгодного сценария развития отрасли редких и редкоземельных металлов РК Казахстан путем привлечения отечественного и зарубежного капитала, в том числе специализированных фондов, включающего в себя трансфер критических технологий разведки, извлечения и переработки, а также вхождение в глобальную цепочку добавленной стоимости в готовых изделиях.

На сегодняшний день основными проблемами отечественной отрасли редких и редкоземельных металлов являются:

  • низкий уровень проведения геологоразведочных работ;
  • низкий уровень оценки и коммерческой эксплуатации объектов техногенных минеральных образований (ТМО);
  • отсутствие открытого доступа к балансовым запасам некоторых РМ и всех РЗМ (данные относятся к государственным секретам);
  • отсутствие внутреннего потребления РМ и РЗМ продукции, в том числе индустрии высоких технологий;
  • изношенность основных фондов предприятий;
  • отсутствие передовых технологий разведки, извлечения и переработки;
  • неразвитость нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.

В документе изложены необходимые инициативы для эффективного развития отрасли по следующим направлениям:

  1. увеличение ресурсной базы за счет привлечения инвестиций в разведку, разработку и коммерческую эксплуатацию месторождений, в том числе переработку ТМО;
  2. модернизация и расширение существующих производственных мощностей, освоение выпуска новых видов продукции;
  3. создание новых производств отрасли РМ и РЗМ;
  4. реформа нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.

Основные задачи Комплексного плана:

  • создание благоприятных условий для инвесторов, имеющих финансовые и технологические ресурсы для модернизации отрасли;
  • расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения РМ и РЗМ;
  • модернизация и техническое перевооружение действующих производств;
  • освоение производства новых видов РМ и РЗМ, а также изделий из РМ и РЗМ и их сплавов;
  • разработка нормативных документов, регулирующих отрасль РМ и РЗМ.

Как считают разработчики документа, выполнение указанных задач позволит укрепить место республики в глобальной производственной цепочке добавленной стоимости и получить долгосрочные гарантии сбыта будущей продукции.

В частности, ожидается, что реализация комплексного плана будет способствовать:

  • увеличению объема отечественных и зарубежных инвестиций в разведку и добычу на 40%;
  • разработке комплекса мер для повышения инвестиционной привлекательности проектов разведки, добычи и переработки РМ и РЗМ;
  • выявлению и вовлечению в геологическую разработку 11 новых месторождений и объектов ТМО.
  • увеличению объемов производства РМ и РЗМ продукции на предприятиях республики не менее 40%;
  • введению в эксплуатацию 5 новых предприятий отрасли и освоение 5 новых видов продукций;
  • трансферт 5 технологий в производства страны;
  • разработке мер стимулирования бизнеса к комплексной переработке руд РМ и РЗМ, в том числе ТМО.
  • совершенствованию нормативной правовой базы в сфере РМ и РЗМ;
  • снятию грифа секретности на отдельные металлы;
  • разработке правил ценообразования на редкие и редкоземельныеметаллы. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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