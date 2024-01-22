Как будет развиваться отрасль редких и редкоземельных металлов в ближайшие пять лет

Правительство Казахстана постановлением от 28 декабря 2023 года утвердило Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024 - 2028 годы, сообщает Zakon.kz.

Цель Комплексного плана – создание выгодного сценария развития отрасли редких и редкоземельных металлов РК Казахстан путем привлечения отечественного и зарубежного капитала, в том числе специализированных фондов, включающего в себя трансфер критических технологий разведки, извлечения и переработки, а также вхождение в глобальную цепочку добавленной стоимости в готовых изделиях.

На сегодняшний день основными проблемами отечественной отрасли редких и редкоземельных металлов являются:

низкий уровень проведения геологоразведочных работ;

низкий уровень оценки и коммерческой эксплуатации объектов техногенных минеральных образований (ТМО);

отсутствие открытого доступа к балансовым запасам некоторых РМ и всех РЗМ (данные относятся к государственным секретам);

отсутствие внутреннего потребления РМ и РЗМ продукции, в том числе индустрии высоких технологий;

изношенность основных фондов предприятий;

отсутствие передовых технологий разведки, извлечения и переработки;

неразвитость нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.

В документе изложены необходимые инициативы для эффективного развития отрасли по следующим направлениям:

увеличение ресурсной базы за счет привлечения инвестиций в разведку, разработку и коммерческую эксплуатацию месторождений, в том числе переработку ТМО; модернизация и расширение существующих производственных мощностей, освоение выпуска новых видов продукции; создание новых производств отрасли РМ и РЗМ; реформа нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.

Основные задачи Комплексного плана:



создание благоприятных условий для инвесторов, имеющих финансовые и технологические ресурсы для модернизации отрасли;

расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения РМ и РЗМ;

модернизация и техническое перевооружение действующих производств;

освоение производства новых видов РМ и РЗМ, а также изделий из РМ и РЗМ и их сплавов;

разработка нормативных документов, регулирующих отрасль РМ и РЗМ.

Как считают разработчики документа, выполнение указанных задач позволит укрепить место республики в глобальной производственной цепочке добавленной стоимости и получить долгосрочные гарантии сбыта будущей продукции.



В частности, ожидается, что реализация комплексного плана будет способствовать:

увеличению объема отечественных и зарубежных инвестиций в разведку и добычу на 40%;

разработке комплекса мер для повышения инвестиционной привлекательности проектов разведки, добычи и переработки РМ и РЗМ;

выявлению и вовлечению в геологическую разработку 11 новых месторождений и объектов ТМО.

увеличению объемов производства РМ и РЗМ продукции на предприятиях республики не менее 40%;

введению в эксплуатацию 5 новых предприятий отрасли и освоение 5 новых видов продукций;

трансферт 5 технологий в производства страны;

разработке мер стимулирования бизнеса к комплексной переработке руд РМ и РЗМ, в том числе ТМО.

совершенствованию нормативной правовой базы в сфере РМ и РЗМ;

снятию грифа секретности на отдельные металлы;

разработке правил ценообразования на редкие и редкоземельныеметаллы.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.