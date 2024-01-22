Как будет развиваться отрасль редких и редкоземельных металлов в ближайшие пять лет
Цель Комплексного плана – создание выгодного сценария развития отрасли редких и редкоземельных металлов РК Казахстан путем привлечения отечественного и зарубежного капитала, в том числе специализированных фондов, включающего в себя трансфер критических технологий разведки, извлечения и переработки, а также вхождение в глобальную цепочку добавленной стоимости в готовых изделиях.
На сегодняшний день основными проблемами отечественной отрасли редких и редкоземельных металлов являются:
- низкий уровень проведения геологоразведочных работ;
- низкий уровень оценки и коммерческой эксплуатации объектов техногенных минеральных образований (ТМО);
- отсутствие открытого доступа к балансовым запасам некоторых РМ и всех РЗМ (данные относятся к государственным секретам);
- отсутствие внутреннего потребления РМ и РЗМ продукции, в том числе индустрии высоких технологий;
- изношенность основных фондов предприятий;
- отсутствие передовых технологий разведки, извлечения и переработки;
- неразвитость нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.
В документе изложены необходимые инициативы для эффективного развития отрасли по следующим направлениям:
- увеличение ресурсной базы за счет привлечения инвестиций в разведку, разработку и коммерческую эксплуатацию месторождений, в том числе переработку ТМО;
- модернизация и расширение существующих производственных мощностей, освоение выпуска новых видов продукции;
- создание новых производств отрасли РМ и РЗМ;
- реформа нормативной правовой базы отрасли РМ и РЗМ.
Основные задачи Комплексного плана:
- создание благоприятных условий для инвесторов, имеющих финансовые и технологические ресурсы для модернизации отрасли;
- расширение ресурсной базы и внедрение технологий комплексного извлечения РМ и РЗМ;
- модернизация и техническое перевооружение действующих производств;
- освоение производства новых видов РМ и РЗМ, а также изделий из РМ и РЗМ и их сплавов;
- разработка нормативных документов, регулирующих отрасль РМ и РЗМ.
Как считают разработчики документа, выполнение указанных задач позволит укрепить место республики в глобальной производственной цепочке добавленной стоимости и получить долгосрочные гарантии сбыта будущей продукции.
В частности, ожидается, что реализация комплексного плана будет способствовать:
- увеличению объема отечественных и зарубежных инвестиций в разведку и добычу на 40%;
- разработке комплекса мер для повышения инвестиционной привлекательности проектов разведки, добычи и переработки РМ и РЗМ;
- выявлению и вовлечению в геологическую разработку 11 новых месторождений и объектов ТМО.
- увеличению объемов производства РМ и РЗМ продукции на предприятиях республики не менее 40%;
- введению в эксплуатацию 5 новых предприятий отрасли и освоение 5 новых видов продукций;
- трансферт 5 технологий в производства страны;
- разработке мер стимулирования бизнеса к комплексной переработке руд РМ и РЗМ, в том числе ТМО.
- совершенствованию нормативной правовой базы в сфере РМ и РЗМ;
- снятию грифа секретности на отдельные металлы;
- разработке правил ценообразования на редкие и редкоземельныеметаллы.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.