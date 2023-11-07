Сотрудникам госорганов запретили посещать игорные заведения
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы, сообщает Zakon.kz.
В частности, вносится дополнение в Устав внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, утвержденный указом президента, следующего содержания:
"Военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей".
Аналогичные поправки вносятся в Этический кодекс государственных служащих и в Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.
Указ вводится в действие с 17 ноября 2023 года.
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