Сотрудникам госорганов запретили посещать игорные заведения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 2 ноября 2023 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится дополнение в Устав внутренней службы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, утвержденный указом президента, следующего содержания:

"Военнослужащий должен воздерживаться от посещения игорного заведения, за исключением случаев, связанных с исполнением служебных обязанностей".

Аналогичные поправки вносятся в Этический кодекс государственных служащих и в Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.

Указ вводится в действие с 17 ноября 2023 года.