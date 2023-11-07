Близкие родственники смогут посетить курсантов МВД и ознакомиться с их бытом

Министерство внутренних дел разработало Правила посещения членами семей, являющимися гражданами РК, своих близких родственников из числа курсантов специального учебного заведения МВД РК для ознакомления с их жизнью и бытом, сообщает Zakon.kz.

Посетить курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом можно в выходные дни, подав заранее заявление (письменное или электронное) о намерении посещения курсантов.

Заявление подается нарочно или по общедоступным информационным системам в управление документационного обеспечения специального учебного заведения.

К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК либо его электронная форма, содержащая индивидуальный идентификационный номер.

На основании подданных заявлений дежурная часть совместно с учебно-строевым подразделением кадровой службой специального учебного заведения разрабатывает график посещения курсантов, который согласовывается с помощником начальника специального учебного заведения и утверждается начальником специального учебного заведения.

График в течение одного рабочего дня со дня его утверждения опубликуется на интернет-ресурсе специального учебного заведения, а также допускается опубликование графика на интернет-страницах, а также в социальных сетях специального учебного заведения.

В графике также указывается сопровождающий(ие) посетителей.

Учебно-строевое подразделение специального учебного заведения в течении одного рабочего дня со дня утверждения графика извещает посетителей о дате посещения курсантов.

В год разрешается не более двух посещений курсантов, из них одно в летнее время, другое в зимнее. Продолжительность посещений составляет не более двух часов.

Пропуск посетителей в административное здание специального учебного заведения осуществляется по разовой карточке доступа с соблюдением пропускного режима, направленного на предотвращение угроз жизни, здоровью сотрудников, работников, курсантов и посетителей, а также функционированию специального учебного заведения.

Разовая карточка доступа оформляется в дежурной части.

При оформлении разовой карточки доступа сотрудник или курсант суточного наряда:

сличает фотографию на документе, удостоверяющего личность, с внешностью посетителя;

удостоверяется в подлинности документа, удостоверяющего личность посетителя.

а также вносит следующую информацию:

фамилию, имя, отчество посетителя, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

фамилию, имя, отчество курсанта, к которому направляется посетитель;

дату и время выдачи разовой карточки доступа.

Разовые карточки доступа действительны только на одно посещение в течение дня посещения.

Вместе с выдачей разовой карточки доступа посетителям выдается бейдж "Посетитель".

При этом в документе указывается о запрете проносить запрещенные предметы. Для чего проводится личный досмотр с разрешения посетителя с использованием ручного металлодетектора.



Не прохождение контроля или дополнительного осмотра является основанием для отказа в пропуске в административное здание специального учебного заведения.

Не допускается вход в административное здание специального учебного заведения посетителей:

находящие в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;

не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность гражданина РК;

имеющие признаки заболевания (насморк, кашель, повышенная температура).

После входа в административное здание специального учебного заведения для посещения курсантов посетители сопровождаются в комнату посетителей.

Передвижение посетителей в административном здании специального учебного заведения осуществляется в сопровождении сопровождающих.

Для ознакомления с жизнью и бытом курсанта разрешается посещать казарму, столовую, музей, аудитории, библиотеку и другие помещения специального учебного заведения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 ноября.