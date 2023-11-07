Близкие родственники смогут посетить курсантов МВД и ознакомиться с их бытом
Посетить курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом можно в выходные дни, подав заранее заявление (письменное или электронное) о намерении посещения курсантов.
Заявление подается нарочно или по общедоступным информационным системам в управление документационного обеспечения специального учебного заведения.
К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность гражданина РК либо его электронная форма, содержащая индивидуальный идентификационный номер.
На основании подданных заявлений дежурная часть совместно с учебно-строевым подразделением кадровой службой специального учебного заведения разрабатывает график посещения курсантов, который согласовывается с помощником начальника специального учебного заведения и утверждается начальником специального учебного заведения.
График в течение одного рабочего дня со дня его утверждения опубликуется на интернет-ресурсе специального учебного заведения, а также допускается опубликование графика на интернет-страницах, а также в социальных сетях специального учебного заведения.
В графике также указывается сопровождающий(ие) посетителей.
Учебно-строевое подразделение специального учебного заведения в течении одного рабочего дня со дня утверждения графика извещает посетителей о дате посещения курсантов.
В год разрешается не более двух посещений курсантов, из них одно в летнее время, другое в зимнее. Продолжительность посещений составляет не более двух часов.
Пропуск посетителей в административное здание специального учебного заведения осуществляется по разовой карточке доступа с соблюдением пропускного режима, направленного на предотвращение угроз жизни, здоровью сотрудников, работников, курсантов и посетителей, а также функционированию специального учебного заведения.
Разовая карточка доступа оформляется в дежурной части.
При оформлении разовой карточки доступа сотрудник или курсант суточного наряда:
- сличает фотографию на документе, удостоверяющего личность, с внешностью посетителя;
- удостоверяется в подлинности документа, удостоверяющего личность посетителя.
а также вносит следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество посетителя, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность;
- фамилию, имя, отчество курсанта, к которому направляется посетитель;
- дату и время выдачи разовой карточки доступа.
Разовые карточки доступа действительны только на одно посещение в течение дня посещения.
Вместе с выдачей разовой карточки доступа посетителям выдается бейдж "Посетитель".
При этом в документе указывается о запрете проносить запрещенные предметы. Для чего проводится личный досмотр с разрешения посетителя с использованием ручного металлодетектора.
Не прохождение контроля или дополнительного осмотра является основанием для отказа в пропуске в административное здание специального учебного заведения.
Не допускается вход в административное здание специального учебного заведения посетителей:
- находящие в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- не имеющие при себе документа, удостоверяющего личность гражданина РК;
- имеющие признаки заболевания (насморк, кашель, повышенная температура).
После входа в административное здание специального учебного заведения для посещения курсантов посетители сопровождаются в комнату посетителей.
Передвижение посетителей в административном здании специального учебного заведения осуществляется в сопровождении сопровождающих.
Для ознакомления с жизнью и бытом курсанта разрешается посещать казарму, столовую, музей, аудитории, библиотеку и другие помещения специального учебного заведения.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 ноября.