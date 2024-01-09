Члены семей курсантов смогут ознакомиться с их жизнью и бытом в учебном заведении

МВД утвердило Правила посещения своих близких родственников из числа курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом. Для ознакомления с жизнью и бытом курсанта посетители могут проследовать в казарму, столовую, музей, аудитории и общую библиотеку, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, посещение курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом осуществляется в выходные дни согласно заранее поданному заявлению в письменном или электронном виде.



К заявлению прилагается копия удостоверения личности гражданина РК либо его электронная форма, содержащая ИИН.

Посещения организуются согласно утвержденному графику. В течение учебного года разрешается не более двух посещений курсантов продолжительностью не более двух часов.

На входе будет проводиться контроль входящих лиц, их личных вещей и ручной клади посредством системы и средств осмотра.