Члены семей курсантов смогут ознакомиться с их жизнью и бытом в учебном заведении
Фото: МО РК
МВД утвердило Правила посещения своих близких родственников из числа курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом. Для ознакомления с жизнью и бытом курсанта посетители могут проследовать в казарму, столовую, музей, аудитории и общую библиотеку, сообщает Zakon.kz.
Согласно приказу, посещение курсантов для ознакомления с их жизнью и бытом осуществляется в выходные дни согласно заранее поданному заявлению в письменном или электронном виде.
К заявлению прилагается копия удостоверения личности гражданина РК либо его электронная форма, содержащая ИИН.
Посещения организуются согласно утвержденному графику. В течение учебного года разрешается не более двух посещений курсантов продолжительностью не более двух часов.
На входе будет проводиться контроль входящих лиц, их личных вещей и ручной клади посредством системы и средств осмотра.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript