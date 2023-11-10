Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Оформляется ли путевой лист при использовании личного автомобиля сотрудника в служебных целях

Оформляется ли путевой лист при использовании личного автомобиля сотрудника в служебных целях Фото: Zakon.kz
Нужно ли оформлять ли путевой лист при использовании личного автомобиля сотрудника в служебных целях? На этот вопрос ответили в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", путевой лист – документ в бумажной или электронно-цифровой форме, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства.

При этом водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц ОВД, ОТК и ОГД передавать им для проверки путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную), а также другие установленные законодательством документы на транспортное средство, за исключением зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами.

Вместе с тем Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом утверждена форма путевого листа, где указываются, помимо прочего, дата оформления путевого листа и время и дата завершения действия путевого листа.

"В случае, если предприятие оказывает исключительно услуги по перевозке сотрудников предприятия без осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и без получения дохода от перевозки, то для данного предприятия ограничения во времени использования одного оформленного путевого листа законодательством не предусмотрены", - резюмировали в министерстве. 

Ранее мы рассказали, как получить санитарно-эпидемиологическое заключение для работы объекта или оказания услуг.

Читайте также

Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения
Казахстан будет сотрудничать со странами СНГ в сфере содействия занятости населения
Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем
Новый железнодорожный пункт пропуска откроют на границе с Китаем
В Казахстане утвердили правила проведения конкурса на вывоз коммунальных отходов
В Казахстане утвердили правила проведения конкурса на вывоз коммунальных отходов
Лариса Черненко
Транспорт Министерство транспорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
Режим ЧС введут с 9 ноября в Петропавловске
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
СМИ сообщают о задержании Куандыка Бишимбаева по подозрению в убийстве жены
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления