Оформляется ли путевой лист при использовании личного автомобиля сотрудника в служебных целях

Нужно ли оформлять ли путевой лист при использовании личного автомобиля сотрудника в служебных целях? На этот вопрос ответили в Министерстве транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", путевой лист – документ в бумажной или электронно-цифровой форме, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства.

При этом водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц ОВД, ОТК и ОГД передавать им для проверки путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную), а также другие установленные законодательством документы на транспортное средство, за исключением зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами.

Вместе с тем Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом утверждена форма путевого листа, где указываются, помимо прочего, дата оформления путевого листа и время и дата завершения действия путевого листа.

"В случае, если предприятие оказывает исключительно услуги по перевозке сотрудников предприятия без осуществления предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и без получения дохода от перевозки, то для данного предприятия ограничения во времени использования одного оформленного путевого листа законодательством не предусмотрены", - резюмировали в министерстве.

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