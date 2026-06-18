Регистрацию путевых листов и ТТН в ЕСУТД приостановят до 2027 года

Поправки направлены на усовершенствование Единой системы управления транспортными документами (ЕСУТД).

Документом предусмотрено, что в Казахстане временно до 1 января 2027 года не будут применяться требования по регистрации в системе путевых листов и товарно-транспортных накладных, а также отдельные нормы, определяющие порядок работы с ЕСУТД при пассажирских и грузовых перевозках.