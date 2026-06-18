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Право

Регистрацию путевых листов и ТТН в ЕСУТД приостановят до 2027 года

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 08:56 Фото: freepik
Министерство транспорта разработало проект приказа, которым приостанавливается действие отдельных норм Правил перевозок пассажиров, багажа и Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, сообщает Zakon.kz.

Поправки направлены на усовершенствование Единой системы управления транспортными документами (ЕСУТД).

Документом предусмотрено, что в Казахстане временно до 1 января 2027 года не будут применяться требования по регистрации в системе путевых листов и товарно-транспортных накладных, а также отдельные нормы, определяющие порядок работы с ЕСУТД при пассажирских и грузовых перевозках.

Проект размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 2 июля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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