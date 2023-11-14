Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов

В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится ограничение на вывоз сроком на шесть месяцев с территории РК железнодорожным видом транспорта:

  • слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8% по массе или более никеля;
  • бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения и т.д.
  • трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья, трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов, трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 миллиметров, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;
  • трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;
  • части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей). 

При этом говорится, что исключение составляет вывоз через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (область Абай).

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля.

Читайте также

В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
В Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля
Региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2024 год установят в Казахстане
Сколько кандасов и переселенцев примет Казахстан в 2024 году
Новый проект закона о госзакупках внесли в Мажилис
Новый проект закона о госзакупках внесли в Мажилис
Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Обещал решить вопрос за 120 тысяч долларов: подробности приговора экс-зампредседателю Антикора
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Более 2,1 млрд тенге украли из Фонда социального медицинского страхования
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления