В Казахстане ограничили вывоз лома и отходов черных металлов

Министр промышленности и строительства РК подписал приказ от 8 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных металлов", сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится ограничение на вывоз сроком на шесть месяцев с территории РК железнодорожным видом транспорта:

слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (за исключением отходов и лома легированной стали, коррозионностойкой стали содержащей 8% по массе или более никеля;

бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава: изделия из черных металлов, используемые для железнодорожных или трамвайных путей, рельсы, контррельсы и зубчатые рельсы, переводные рельсы, крестовины глухого пересечения, переводные штанги и прочие поперечные соединения и т.д.

трубы, трубки и профиля полые, из чугунного литья, трубы, трубки и профиля полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), труб для нефте- или газопроводов, трубы и трубки прочие, с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 миллиметров, из черных металлов, труб для нефте- или газопроводов;

трубы, трубки и профиля полые прочие, из черных металлов, трубы для нефте- или газопроводов;

части железнодорожных локомотивов или моторных вагонов трамвая или подвижного состава, тележки, оси и колеса, и их частей).

При этом говорится, что исключение составляет вывоз через следующие железнодорожные пункты пропуска: "Жайсан" (Актюбинская область), "Аксу" (Костанайская область) и "Ауыл" (область Абай).

Приказ вводится в действие с 24 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на вывоз некоторых видов угля.