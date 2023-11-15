В Казахстане ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики РК подписал приказ от 13 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
Так, с 14 ноября 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз из Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана.
При этом исключение составляет вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима.
Приказ вводится в действие с 14 ноября 2023 года.
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Ранее в Минэнерго поясняли, что ограничение вводится с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Казахстана.
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