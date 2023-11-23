Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, но не для всех

В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, но не для всех Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики РК от 21 ноября 2023 года внесены изменения в приказ от 13 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится уточнение, что запрет вводится на шесть месяцев на вывоз с территории РК сжиженного нефтянного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, за исключением:

  • вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования, обладающими стабильностью налогового режима;
  • вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК. 

В прежней редакции приказа исключение составлял только вывоз сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 ноября 2023 года ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа.

Читайте также

Мейрамбек Таймерденов освобожден от должности судьи Верховного суда
Судью Верховного суда Мейрамбека Таймерденова освободили от должности
Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления