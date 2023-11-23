В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, но не для всех
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики РК от 21 ноября 2023 года внесены изменения в приказ от 13 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.
В частности, вносится уточнение, что запрет вводится на шесть месяцев на вывоз с территории РК сжиженного нефтянного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, за исключением:
- вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования, обладающими стабильностью налогового режима;
- вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
- перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.
В прежней редакции приказа исключение составлял только вывоз сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования.
Приказ вводится в действие с 23 ноября 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 ноября 2023 года ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа.
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