В Казахстане ввели запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, но не для всех

Приказом министра энергетики РК от 21 ноября 2023 года внесены изменения в приказ от 13 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится уточнение, что запрет вводится на шесть месяцев на вывоз с территории РК сжиженного нефтянного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, за исключением:

вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования, обладающими стабильностью налогового режима;



вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;

перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами РК.

В прежней редакции приказа исключение составлял только вывоз сжиженного нефтяного газа недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользования.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 ноября 2023 года ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа.