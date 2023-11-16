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Законодательство РК

Кого не коснется запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа из Казахстана

Кого в Казахстане не коснется запрет на вывоз сжиженного газа Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило изменения в приказ ведомства от 13 ноября 2023 года "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится уточнение, что запрет вводится на шесть месяцев на вывоз с территории РК сжиженного нефтянного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом, за исключением:

  • вывоза недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
  • вывоза товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами Республики Казахстан. 

В прежней редакции приказа исключение составлял вывоз сжиженного нефтянного газа недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 14 ноября 2023 года ограничили вывоз сжиженного нефтяного газа.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МЭ РК Казахстан
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