Категории объектов, негативно влияющих на окружающую среду, будут определять по-новому

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 13 ноября 2023 года утвердил новую редакцию Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

Согласно инструкции, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня воздействия подразделяются на четыре категории:

объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);

объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);

объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);

объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

Объектам, технологически прямо связанным между собой, имеющим единую область воздействия и соответствующим нескольким критериям, на основании которых они отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду.

Указанные выше объекты относят к объектам I, II или III категорий по видам деятельности и иным критериям в соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса.

В случае отсутствия соответствующего вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу определение категории осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией.

Критерии, в соответствии с которыми строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, производимые на объектах различных категорий, относятся к I, II, III или IV категории, устанавливаются в соответствии с настоящей Инструкцией.

При соответствии нескольким критериям Инструкции объекту, строительно-монтажным работам и работам по рекультивации и (или) ликвидации присваивается наибольшая категория.

Для определения категории объекта проводится обязательная оценка воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур категория объекта определяется оператором самостоятельно:

в отношении намечаемой деятельности, подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду и при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду;

в отношении намечаемой деятельности, подлежащей обязательному скринингу воздействий намечаемой деятельности и при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности;

в отношении намечаемой деятельности, не указанной выше, - самостоятельно оператором с учетом требований Кодекса и настоящей Инструкции.

Процедура определения категории объекта

Для определения категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды следует подать заявление в случаях, когда у оператора имеет место один из видов эмиссий и которые превышают:

5000 тонн в год выбросов загрязняющих веществ, в том числе для нефтегазовой промышленности – 1000 тонн в год;

15 000 тонн в год сбросов загрязняющих веществ;

4 000 000 тонн в год лимиты накопления и (или) захоронения отходов.

В остальных случаях заявление подается в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Решение по заявлению принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды.

Критерии, по которым объекты относят к объектам I, II, III и IV категории

При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким из следующих критериев:

первоначальное строительство объектов, указанных в Разделе 1 Приложения 2 к Кодексу;

строительно-монтажные работы на объекте I категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;

работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории;

наличие выбросов загрязняющих веществ 1000 тонн в год и более;

наличие сбросов загрязняющих веществ 5000 тонн в год и более;

наличие лимитов накопления и (или) захоронения отходов 1 000 000 тонн в год и более;

осуществление деятельности в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне);

осуществление деятельности по производству, хранению и переработке серы с потенциальным риском воздействия на окружающую среду;

осуществление деятельности, оказывающей трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;

осуществление деятельности по добыче, переработке, производству и использованию радиоактивных материалов;

наличие источников электромагнитных полей и (или) излучений более 10 предельно допустимого уровня;

наличие производственного шума (более одного предельно допустимого уровня + 25 децибел и более), инфразвука (более одного предельно допустимого уровня + 15 децибел и более) и ультразвука (более одного предельно допустимого уровня + 30 децибел и более).

При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся ко II категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким из следующих критериев:

первоначальное строительство объектов, указанных в Разделе 2 Приложения 2 к Кодексу;

строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;

работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории.

наличие выбросов загрязняющих веществ от 500 до 1000 тонн в год;

наличие сбросов загрязняющих веществ менее 5000 тонн в год;

наличие лимитов накопления отходов: для неопасных отходов – от 100 000 до 1 000 000 тонн в год, для опасных отходов – от 5000 до 1 000 000 тонн в год;

наличие лимитов захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год;

наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня+ 15 децибел до + 25 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 15 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 20 децибел до + 30 децибел включительно).

При отсутствии вида деятельности в приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к III категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:

первоначальное строительство объектов, указанных в разделе 3 приложения 2 к Кодексу;

строительно-монтажные работы на объекте III категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;

работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории.

отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ;

наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта;

использование на объекте установок по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением оборудования с проектной тепловой мощностью 2 гигакаллорий в час и более;

накопление на объекте отходов: для неопасных отходов – от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов – от 1 до 5 000 тонн в год;

проведение строительно-монтажных работ, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции;

работы по рекультивации и (или) ликвидации, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных в подпункте 3) пункта 10 и подпункте 3) пункта 11 настоящей Инструкции;

наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня+ 5 децибел до + 15 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 5 децибел до + 10 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 20 децибел включительно).

При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:

работы по рекультивации и (или) ликвидации, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год, за исключением критериев, предусмотренных подпункте 3) пункта 10, подпункте 3) пункта 11 и подпункте 9) пункта 12 настоящей Инструкции;

наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год;

проведение строительно-монтажных работ, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год, за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции;

наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня до + 5 децибел включительно), инфразвука (до одного предельно допустимого уровня) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + до 10 децибел включительно).

Приказ вводится в действие 27 ноября 2023 года.