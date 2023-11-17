Категории объектов, негативно влияющих на окружающую среду, будут определять по-новому
Согласно инструкции, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня воздействия подразделяются на четыре категории:
- объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);
- объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);
- объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);
- объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).
Объектам, технологически прямо связанным между собой, имеющим единую область воздействия и соответствующим нескольким критериям, на основании которых они отнесены одновременно к объектам I, II, III и (или) IV категории, присваивается категория, соответствующая категории по наибольшему уровню негативного воздействия на окружающую среду.
Указанные выше объекты относят к объектам I, II или III категорий по видам деятельности и иным критериям в соответствии с Приложением 2 Экологического кодекса.
В случае отсутствия соответствующего вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу определение категории осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией.
Критерии, в соответствии с которыми строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации, производимые на объектах различных категорий, относятся к I, II, III или IV категории, устанавливаются в соответствии с настоящей Инструкцией.
При соответствии нескольким критериям Инструкции объекту, строительно-монтажным работам и работам по рекультивации и (или) ликвидации присваивается наибольшая категория.
Для определения категории объекта проводится обязательная оценка воздействия на окружающую среду, скрининг воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур категория объекта определяется оператором самостоятельно:
- в отношении намечаемой деятельности, подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду и при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду;
- в отношении намечаемой деятельности, подлежащей обязательному скринингу воздействий намечаемой деятельности и при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности;
- в отношении намечаемой деятельности, не указанной выше, - самостоятельно оператором с учетом требований Кодекса и настоящей Инструкции.
Процедура определения категории объекта
Для определения категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды следует подать заявление в случаях, когда у оператора имеет место один из видов эмиссий и которые превышают:
- 5000 тонн в год выбросов загрязняющих веществ, в том числе для нефтегазовой промышленности – 1000 тонн в год;
- 15 000 тонн в год сбросов загрязняющих веществ;
- 4 000 000 тонн в год лимиты накопления и (или) захоронения отходов.
В остальных случаях заявление подается в территориальные подразделения уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.
Решение по заявлению принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды.
Критерии, по которым объекты относят к объектам I, II, III и IV категории
При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к I категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким из следующих критериев:
- первоначальное строительство объектов, указанных в Разделе 1 Приложения 2 к Кодексу;
- строительно-монтажные работы на объекте I категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;
- работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов I категории;
- наличие выбросов загрязняющих веществ 1000 тонн в год и более;
- наличие сбросов загрязняющих веществ 5000 тонн в год и более;
- наличие лимитов накопления и (или) захоронения отходов 1 000 000 тонн в год и более;
- осуществление деятельности в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне);
- осуществление деятельности по производству, хранению и переработке серы с потенциальным риском воздействия на окружающую среду;
- осуществление деятельности, оказывающей трансграничное воздействие на окружающую среду на территории другого государства;
- осуществление деятельности по добыче, переработке, производству и использованию радиоактивных материалов;
- наличие источников электромагнитных полей и (или) излучений более 10 предельно допустимого уровня;
- наличие производственного шума (более одного предельно допустимого уровня + 25 децибел и более), инфразвука (более одного предельно допустимого уровня + 15 децибел и более) и ультразвука (более одного предельно допустимого уровня + 30 децибел и более).
При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся ко II категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким из следующих критериев:
- первоначальное строительство объектов, указанных в Разделе 2 Приложения 2 к Кодексу;
- строительно-монтажные работы на объекте II категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;
- работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории.
- наличие выбросов загрязняющих веществ от 500 до 1000 тонн в год;
- наличие сбросов загрязняющих веществ менее 5000 тонн в год;
- наличие лимитов накопления отходов: для неопасных отходов – от 100 000 до 1 000 000 тонн в год, для опасных отходов – от 5000 до 1 000 000 тонн в год;
- наличие лимитов захоронения отходов менее 1 000 000 тонн в год;
- наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня+ 15 децибел до + 25 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 15 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 20 децибел до + 30 децибел включительно).
При отсутствии вида деятельности в приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к III категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:
- первоначальное строительство объектов, указанных в разделе 3 приложения 2 к Кодексу;
- строительно-монтажные работы на объекте III категории, которые вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации;
- работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов III категории.
- отсутствие сбросов вредных (загрязняющих) веществ;
- наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта;
- использование на объекте установок по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением оборудования с проектной тепловой мощностью 2 гигакаллорий в час и более;
- накопление на объекте отходов: для неопасных отходов – от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов – от 1 до 5 000 тонн в год;
- проведение строительно-монтажных работ, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10 и подпункте 2) пункта 11 настоящей Инструкции;
- работы по рекультивации и (или) ликвидации, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет 10 тонн в год и более за исключением критериев, предусмотренных в подпункте 3) пункта 10 и подпункте 3) пункта 11 настоящей Инструкции;
- наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня+ 5 децибел до + 15 децибел включительно), инфразвука (от одного предельно допустимого уровня + 5 децибел до + 10 децибел включительно) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + 10 децибел до + 20 децибел включительно).
При отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или) ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям:
- работы по рекультивации и (или) ликвидации, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год, за исключением критериев, предусмотренных подпункте 3) пункта 10, подпункте 3) пункта 11 и подпункте 9) пункта 12 настоящей Инструкции;
- наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год;
- проведение строительно-монтажных работ, при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год, за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции;
- наличие производственного шума (от одного предельно допустимого уровня до + 5 децибел включительно), инфразвука (до одного предельно допустимого уровня) и ультразвука (от одного предельно допустимого уровня + до 10 децибел включительно).
Приказ вводится в действие 27 ноября 2023 года.