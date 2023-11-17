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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Глава государства подписал закон о внесении изменений по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК, их выплат и использования
  • Конституционный суд рекомендовал Верховному суду дополнительно разъяснить вопросы мнимого посредничества в даче взятки
  • Верховный суд разъяснил вопросы применения судами законодательства о реабилитации и банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
  • Правительство утвердило справочники по наилучшим доступным техникам "Производство меди и драгоценного металла – золота" и "Производство цемента и извести"
  • Обновлены Правила оказания и учета финансовой и материальной помощи обучающимся из социально уязвимых слоев населения
  • С 14 ноября 2023 года введен полугодовой запрет на вывоз из РК сжиженного нефтяного газа автомобильным и железнодорожным транспортом
  • Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов из РК продлен еще на полгода
  • С 24 ноября в Казахстане вводится ограничение на вывоз лома и отходов черных металлов железнодорожным транспортом
  • С 26 ноября вводится полугодовой запрет на вывоз угля и лигнита из РК автомобильным транспортом
  • Срез знаний студентов будут проводить в Казахстане
  • Изменены правила распределения мест в студенческих общежитиях
  • 6 ноября в Казахстане стартовала дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита: соответствующее постановление подписал главный санврач РК
  • Ряд новых этических норм предъявили к гражданским служащим
  • Обновлен Порядок проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов
  • С апреля 2024 года граждане смогут подавать петиции через аналитическую систему "Электронные обращения"

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Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
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