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В Казахстане увеличили квоту приема кандасов

В Казахстане увеличили квоту приема кандасов Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты приказом от 15 ноября 2023 года внес изменения в региональную квоту приема кандасов и переселенцев на 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Так, установлена региональная квота приема кандасов на 2023 год в количестве 2 337 человек. В прежней версии приказа квота была установлена в 1 925 человек.

При этом региональную квоту приема переселенцев на 2023 год немного снизили. Она установлена в количестве 6 592 человек. Ранее она была утверждена в количестве 6 727 человек.

Приказ вводится в действие с 28 ноября 2023 года.

Ранее мы рассказывали, какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев.

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