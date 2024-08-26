Еще одна дорога станет платной в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Подготовлен приказ министра транспорта "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе", сообщает Zakon.kz.
В частности, устанавливается, что участок "Ушарал – Достык" автомобильной дороги общего пользования республиканского значения используется на платной основе.
Протяженность платной дороги – 180 км.
Установлены ставки платы за проезд по платной автомобильной дороге для автобусов и грузовых автомобилей.
Срок использования платной дороги – 20 лет.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 сентября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане тарифы на платных дорогах планируют повысить еще на 20%.
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