Таможенное декларирование товаров электронной торговли хотят внедрить в Казахстане

Министерство национальной экономики подготовило Консультативный документ регуляторной политики к проекту поправок в Кодекс "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В Консультативном документе регуляторной политики (КДРП) рассматривается вопрос по регулированию внешней электронной торговли.

В документе отмечено, что действующим таможенным законодательством не урегулированы вопросы по таможенному декларированию товаров электронной торговли и отсутствует понятие "товары электронной торговли".

В связи с чем предлагается ввести в Кодекс "О таможенном регулировании в РК" понятие "товары электронной торговли". Данная мера позволит определить статус товаров, приобретаемых физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, что обеспечит возможность регулирования рынка электронной торговли.

Также предлагается внедрить обязательное таможенное декларирование товаров электронной торговли. Данная мера предусматривает улучшение таможенного администрирования товаров электронной торговли, дополнительные поступления в бюджет за счет таможенных платежей и налогов, контроль за соблюдением технических регламентов и обеспечение безопасности ввозимых товаров.

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 июля 2024 года.

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