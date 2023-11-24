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Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Обнародован Комплексный план по развитию машиностроительной отрасли РК на 2024 - 2028 годы
  • Утверждены правила, сроки и суммы страховой выплаты при упрощенном порядке урегулирования страховых случаев при ДТП
  • Министерство труда расширило перечень профессиональных праздников
  • Обновлены квоты приема кандасов и переселенцев на 2023 год
  • Методику расчета среднемесячной заработной платы работников утвердили в Бюро нацстатистики
  • Единый план счетов для госучреждений внедрят в Казахстане с 1 января 2024 года
  • 33 компании получили исключительное право на экспорт угля из РК
  • Организатора платного движения обязали направлять пользователям смс-оповещения о наличии задолженности за проезд по платным участкам
  • Участок дороги Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) станет платным с 1 декабря
  • Нацбанк снизил базовую ставку с 16% до 15,75%
  • Верховный Суд разъяснил вопросы применения судами арбитражного законодательства

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Элина Черногрицкая
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