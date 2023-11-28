Что изменилось в процедуре назначения руководителя госпредприятия

Министр национальной экономики приказом от 7 августа 2023 года внес изменения в Правила назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками предусмотрено, что основными требованиями при отборе кандидатур на должность руководителя предприятия являются:

наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям; наличие стажа работы не менее 5 лет по специальности на руководящих должностях в сфере деятельности Предприятия, согласно общих классификаторов видов экономической деятельности, утвержденных уполномоченным органом в области технического регулирования; для кандидатов на должность руководителя государственного предприятия, являющегося государственной научной организацией, стаж работы по специальности не менее 5 лет, при наличии степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук или доктора наук, стаж работы не менее 3 лет.

Вносится уточнение, согласно которому договор заключается на срок не менее одного года и не более пяти лет, определяемый соглашением сторон. По окончании срока действия договор по соглашению сторон продлевается или заключается на новый срок не более одного раза.

При этом по истечении срока повторно заключенного договора, лицо, ранее занимавшее должность руководителя предприятия, может участвовать в отборе кандидатур на должность руководителя предприятия на конкурсной основе.

Лица, зачисленные в Президентский молодежный кадровый резерв, могут быть назначены на должность руководителя предприятия по согласованию с уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа) без проведения конкурса, при соответствии с квалификационными требованиями.

Приказ вводится в действие 8 декабря 2023 года.