Назначение и аттестация руководителя госпредприятия: обновлены правила

И.о. министра национальной экономики приказом от 30 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила назначения и проведения аттестации руководителя государственного предприятия, а также согласования его кандидатуры, сообщает Zakon.kz.

Назначение и проведение аттестации руководителя предприятия, а также согласования его кандидатуры производят уполномоченные органы соответствующей отрасли (местные исполнительные органы либо аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа).

Согласование кандидатуры руководителя предприятия осуществляется в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом.

В документе говорится, что требования правил, за исключением главы 6, не распространяются на отдельных руководителей предприятий, назначаемых на должность и освобождаемых от должности по согласованию с Администрацией президента и Аппаратом правительства РК.

Основные требования к кандидатам на должность руководителя предприятия:

наличие высшего образования, соответствующего квалификационным требованиям;

наличие стажа работы не менее 5 лет по специальности на руководящих должностях в сфере деятельности предприятия, согласно общих классификаторов видов экономической деятельности, утвержденных уполномоченным органом в области технического регулирования;

для кандидатов на должность руководителя предприятия, являющегося государственной научной организацией, стаж работы по специальности не менее 5 лет, при наличии степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук или доктора наук, стаж работы не менее 3 лет.

В конкурсе не может участвовать гражданин:

моложе 18 лет;

ранее совершивший коррупционное преступление;

имеющий непогашенную или не снятую судимость;

иные случаи, предусмотренные законодательством РК.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган либо аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа):

принимает решение о проведении конкурса;

определяет условия, дату и место проведения конкурса;

формирует конкурсную комиссию, назначает председателя Комиссии из числа представителей уполномоченного органа соответствующей отрасли и секретаря Комиссии.

Объявление о проведении конкурса опубликовывается в течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о проведении конкурса на веб-портале реестра, интернет-ресурсе предприятия (при наличии) и уполномоченного органа соответствующей отрасли на казахском и русском языках.

Претендент представляет в сроки, указанные в объявлении в электронной форме, заявление об участии в конкурсе, оформленное на веб-портале реестра и подписанное ЭЦП, с приложением резюме на казахском и русском языках, оформленного в произвольной форме.

Веб-портал реестра автоматически прикрепляет к заявлению об участии в конкурсе сведения документов, удостоверяющих личность, об образовании, пенсионных отчислениях и о трудовой деятельности лица, претендующего на участие в конкурсе, из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через шлюз "электронного правительства".

В случае отсутствия сведений о трудовой деятельности в соответствующей государственной информационной системе претендент прикрепляет к заявлению один из документов, подтверждающих трудовую деятельность, указанных в статье 35 Трудового кодекса.

После утверждения списка лиц, допущенных к участию в конкурсе, Комиссия проводит собеседование с участниками конкурса в течение 5 рабочих дней со дня размещения на веб-портале реестра графика проведения собеседования.

Собеседование с участниками конкурса, допущенными к собеседованию, при необходимости проводится посредством дистанционных средств видеосвязи.

Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии. Заседание Комиссии считается правомочным при участии не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

С участником конкурса, получившим положительное решение Комиссии, руководитель уполномоченного органа соответствующей отрасли заключает трудовой договор и издает приказ о назначении на должность.

Договор заключается на срок не менее 1 года и не более 5 лет. Продлить договор на новый срок можно не более 1 раза.

Трудовые отношения с руководителем государственного предприятия оформляются заключением трудового договора:

республиканского государственного предприятия – с уполномоченным органом соответствующей отрасли;

коммунального государственного предприятия – с местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

В трудовом договоре, помимо условий, установленных Кодексом, определяется ответственность руководителя предприятия за несвоевременные перечисления установленной части чистого дохода в бюджет.

Также правилами определен порядок отбора и назначения руководителя государственного вуза.

Как проводится аттестация

Руководитель предприятия проходит аттестацию по истечении каждых последующих 3 лет пребывания на должности руководителя предприятия.

При этом аттестация проводится не позднее 6 месяцев со дня наступления указанного срока.

Аттестация проводится в форме собеседования. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали не менее двух третей ее состава.

Собеседование с аттестуемым руководителем предприятия при необходимости проводится посредством дистанционных средств видеосвязи.

Результаты голосования определяются большинством голосов членов комиссии. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим.

Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами аттестационной комиссии и секретарем, присутствовавшими на ее заседании.

Аттестационная комиссия после изучения представленных материалов и собеседования с аттестуемым руководителем принимает одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности;

подлежит повторной аттестации;

не соответствует занимаемой должности.

Отрицательные результаты аттестации являются основанием для прекращения трудовых отношений с руководителем предприятия.

Приказ вводится в действие с 8 февраля 2025 года.