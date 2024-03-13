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Законодательство РК

Казахстан и Таиланд подпишут новое соглашение о безвизе на 30 дней

Казахстан и Таиланд подпишут новое соглашение о безвизе на 30 дней, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 09:50 Фото: pixabay
МИД РК подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.

Как поясняют в МИДе, принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Таиландом, установив взаимное освобождение от визовых требований владельцев национальных паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 марта.

Ранее безвизовый режим между Таиландом и Казахстаном действовал с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Затем правительство Таиланда одобрило освобождение от виз для казахстанских туристов еще на 6 месяцев: с 1 марта по 31 августа 2024 года.

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Открытые НПА МИД РК Казахстан Таиланд
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