Зарядка электромобилей в паркингах: МЧС Казахстана сделало заявление

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана может пересмотреть запрет на зарядку электромобилей в паркингах, сообщает Zakon.kz.

22 ноября 2023 года в МЧС Казахстана заявили, что "использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо". Подробности по ссылке.

Как следует из нового релиза ведомства, опубликованного 28 ноября, МЧС поддерживает популяризацию и развитие в стране экологически чистого транспорта и сообщает:

"В рамках действующего законодательства в области гражданской защиты Министерством по ЧС не предусмотрена выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей. В то же время в стране сегодня отсутствуют требования, определяющие безопасную эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей. При этом в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили".

Учитывая актуальность вопроса, МЧС инициировало "необходимость быстрого принятия решений в урегулировании безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций".

"Нами изучен опыт зарубежных стран по эксплуатации электромобилей и зарядных станций (США, Канада, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Германия, Великобритания и Россия). На основе опыта России и Норвегии МЧС сформированы необходимые требования к электромобилям и их зарядным станциям, которые направлены в Министерство промышленности и строительства для дальнейшего их внесения в строительные нормы". Пресс-служба МЧС РК

Дополнительно министерство направило "запрос в МИД для получения нормативных требований Китая и Турции по размещению электромобилей и их зарядных станций в паркингах".

"Одновременно Академией гражданской защиты им. Малика Габдуллина проводится научная-исследовательская работа по изучению состава литий-ионных аккумуляторов, их способов и методов пожаротушения. МЧС также направлено предложение в Министерство торговли и интеграции о необходимости принятия соответствующих стандартов для электромобилей и их зарядных станций". Пресс-служба МЧС РК

В ведомстве напомнили, что 28 сентября в Узбекистане на складе хранения электромобилей и их комплектующих запасных частей произошел взрыв, в результате которого пострадали более 150 человек.

"Этот и другие похожие факты вызывают обеспокоенность МЧС. Поэтому это направление требует особого внимания со стороны соответствующих государственных органов", – объяснили в пресс-службе МЧС РК прежнее заявление о недопустимости заряжать электромобили в паркингах.

В этой связи, как заверили в министерстве, работа в данном направлении проводится активно, и в ближайшее время госорганами будут приняты все необходимые поправки в нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию РК, включая последующие изменения и дополнения в Правила пожарной безопасности.