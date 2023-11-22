В МЧС заявили о недопустимости заряжать электромобили в паркингах

Пресс-служба МЧС заявила о том, что в ведомство поступают обращения от казахстанцев по поводу отсутствия требований в стране к размещению электромобилей и их зарядных станций, сообщает Zakon.kz.

Согласно сведениям Министерства внутренних дел, по состоянию на 25 сентября текущего года на территории республики эксплуатируется более 6,5 тыс. электромобилей.



Уточняется, что в стране наблюдается динамичная установка зарядных станций на парковках и в паркингах жилых и общественных зданий.

"МЧС обращает внимание на пожароопасные характеристики литейно-ионных аккумуляторов, установленных в электромобилях. Зарубежный опыт тушения пожаров на электромобилях показывает, что литейно-ионные аккумуляторы могут закорачиваться, выходить из строя и самопроизвольно воспламеняться и взрываться", – говорится в сообщении.

В связи с чем МЧС, изучив международный опыт по размещению электромобилей и их зарядных станций, отмечает необходимость внесения изменений в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части установления требований к месту размещения зарядных станций, количеству размещаемых электромобилей и зарядных станций; минимальным расстояниям и т.д. Дополнительно направлены запросы в Китай и Турцию для изучения практического опыта использования электрического транспорта.

Также сообщается, что МЧС в адрес уполномоченного органа по делам архитектуры и градостроительства направлено письмо о необходимости установления соответствующих требований в госнормативах.

"После законодательного урегулирования и внесения необходимых требований в госнормативы в части допустимости размещения зарядных станций для электромобилей в зданиях различного назначения МЧС будут пересмотрены требования Правил пожарной безопасности с целью приведения их в соответствие с принятыми поправками. Учитывая изложенное, до принятия соответствующих нормативных правовых актов использование зарядных станций переменного тока в боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта для зарядки электромобиля недопустимо". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, сколько электромобилей завезли в Казахстан без уплаты пошлины и налогов.