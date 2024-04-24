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В паркингах разрешили размещать зарядные станции для электромобилей

В паркингах разрешили размещать зарядные станции для электромобилей, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:41 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства утвердило нормативы размещения зарядных устройств для электромобилей на закрытых паркингах, сообщает Zakon.kz.

Поправками в государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства в части размещения зарядных станций электромобилей предусмотрено:

При размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами в соответствии с государственными нормативами по проектированию стоянок автомобилей. Применение зарядных устройств электромобилей разрешается только заводского изготовления, со степенью защиты электрической сети не менее IP 54, с наличием устройства защитного отключения (в том числе при получении сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты).

Кроме того, новыми нормами предусмотрено, что на территории населенных пунктов следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта.

Зарядки для электрокаров могут размещаться также на АЗС, АГЗС, СТО, стоянках, объектах придорожного сервиса.

На АЗС и АГЗС рекомендовано устанавливать станции быстрой и супербыстрой зарядки для электромобилей и гибридных автомобилей. Не менее одного места зарядки электромобилей на АЗС (АГЗС) должно быть доступно для инвалидов в кресле-коляске.

Расстояния от парковочных мест с зарядными станциями до ближайших зданий, учреждений и предприятий принимаются как для автостоянок с учетом противопожарных требований согласно Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности".

Приказ введен в действие с 19 апреля 2024 года.

Мы сообщали, что осенью прошлого года в МЧС запретили заряжать электромобили в паркингах.

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