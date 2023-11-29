Какое оборудование для производства наркотиков взяли под спецконтроль
Фото: пресс-служба МВД РК
Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года расширило перечень инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.
Ранее в список входили всего три вида оборудования:
- Оборудование для наполнения ампул.
- Оборудование для запайки ампул.
- Оборудование для прессования таблеток, в том числе пресс-инструменты.
Теперь в перечень добавлены:
- Оборудование для проведения химических реакций (лабораторные реакторы).
- Капсуляторы.
- Пуансоны и матрицы.
- Стеклянные реакционные сосуды большой емкости с одним или несколькими горлышками (15 и более литров).
- Делительные воронки.
- Прямоточные и противоточные конденсаторы.
- Колбонагреватели.
- Поясные нагреватели для бочек.
- Водяные и масляные бани.
- Ротационные испарители.
- Реакционные сосуды (колбы, пробирки, реторты).
- Счетчики таблеток и капсул.
- Обеспыливатели таблеток.
- Вакуумные насосы.
- Воронка Бюхнера.
- Высокоточные электронные весы.
- Дистилляционные установки.
- Магнитные мешалки.
- Холодильник Либиха.
Контроль за оборотом инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, возложен на уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.
Постановление вводится в действие 9 декабря 2023 года.
Ранее мы писали, почему студенты и школьники часто становятся легкой добычей наркодилеров.
Также мы сообщали, что в Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю.
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