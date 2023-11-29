Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какое оборудование для производства наркотиков взяли под спецконтроль

Утвержден Перечень инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ Фото: пресс-служба МВД РК
Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года расширило перечень инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Ранее в список входили всего три вида оборудования:

  • Оборудование для наполнения ампул.
  • Оборудование для запайки ампул.
  • Оборудование для прессования таблеток, в том числе пресс-инструменты.

Теперь в перечень добавлены:

  • Оборудование для проведения химических реакций (лабораторные реакторы).
  • Капсуляторы.
  • Пуансоны и матрицы.
  • Стеклянные реакционные сосуды большой емкости с одним или несколькими горлышками (15 и более литров).
  • Делительные воронки.
  • Прямоточные и противоточные конденсаторы.
  • Колбонагреватели.
  • Поясные нагреватели для бочек.
  • Водяные и масляные бани.
  • Ротационные испарители.
  • Реакционные сосуды (колбы, пробирки, реторты).
  • Счетчики таблеток и капсул.
  • Обеспыливатели таблеток.
  • Вакуумные насосы.
  • Воронка Бюхнера.
  • Высокоточные электронные весы.
  • Дистилляционные установки.
  • Магнитные мешалки.
  • Холодильник Либиха.

Контроль за оборотом инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, возложен на уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Постановление вводится в действие 9 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, почему студенты и школьники часто становятся легкой добычей наркодилеров.

Также мы сообщали, что в Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю.

Читайте также

В Казахстане сотрудникам рыбоводных хозяйств планируют поднять зарплату
Сотрудникам рыбоводных хозяйств планируют поднять зарплату
Зарядка электромобилей в паркингах: МЧС Казахстана сделало заявление
Зарядка электромобилей в паркингах: МЧС Казахстана сделало заявление
Кто из иностранцев может работать в Казахстане без разрешения акиматов
Кто из иностранцев может работать в Казахстане без разрешения акиматов
Элина Черногрицкая
Законодательство Правительство РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Получение водительских прав: госкорпорация обратилась к казахстанцам
Звезда OnlyFans
Девушка с доходом 90 млн тенге в месяц была в шоке от требования мужчины оплатить ужин
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления