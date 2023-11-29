Какое оборудование для производства наркотиков взяли под спецконтроль

Правительство постановлением от 24 ноября 2023 года расширило перечень инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Ранее в список входили всего три вида оборудования:

Оборудование для наполнения ампул.

Оборудование для запайки ампул.

Оборудование для прессования таблеток, в том числе пресс-инструменты.

Теперь в перечень добавлены:

Оборудование для проведения химических реакций (лабораторные реакторы).

Капсуляторы.

Пуансоны и матрицы.

Стеклянные реакционные сосуды большой емкости с одним или несколькими горлышками (15 и более литров).

Делительные воронки.

Прямоточные и противоточные конденсаторы.

Колбонагреватели.

Поясные нагреватели для бочек.

Водяные и масляные бани.

Ротационные испарители.

Реакционные сосуды (колбы, пробирки, реторты).

Счетчики таблеток и капсул.

Обеспыливатели таблеток.

Вакуумные насосы.

Воронка Бюхнера.

Высокоточные электронные весы.

Дистилляционные установки.

Магнитные мешалки.

Холодильник Либиха.

Контроль за оборотом инструментов, оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, возложен на уполномоченный государственный орган в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Постановление вводится в действие 9 декабря 2023 года.

Ранее мы писали, почему студенты и школьники часто становятся легкой добычей наркодилеров.

Также мы сообщали, что в Казахстане расширили список наркотических и психотропных средств, подлежащих контролю.