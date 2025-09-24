Какие сорта конопли разрешили культивировать в Казахстане

Правительство постановлением от 22 сентября 2025 года утвердило сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошло 218 сортов каннабиса. Среди них:

Сорта из США:

Бялобжеске;

Канда;

Карманьола Селект;

Гранди;

Генола;

Катани;

Силезия;

Унико Б;

УСО 4;

Тиборсаллаша;

Тиса;

Зенит.

Сорта из Австралии:

Банди Джем;

Хан ФНКью;

Хан ФНХ;

Хан НЕ;

Хан НВ0000;

Хан КОЛД;

Морпет.

Сорта из ФРГ:

Анджело;

Амбассадор;

Энджи;

Анка;

Кармен;

Краг;

Дени;

Георгина;

Гранди;

Петера;

Рак и др (всего 46 наименований).

Сорта из Китая:

Юнма 1, 2, 3, 4, 5, 7;

Лунма 1, 2, 3;

Бама 4;

Юма 1, 2, 3, 4.

Сорта из России:

Гляна;

МИК;

Вера;

Виктория;

Екатеринодарская;

Кубанка;

Омегадар-1, -2;

Мария;

Южанка;

Надежда.

Сорта из Украины:

USO-31, -14;

Гляна;

Глесия;

Артемида;

Гармония;

Глухивски 51, 85;

Миколайчик;

Вик 2020;

Виктория;

Глера;

Зоряна;

Золотониски 11, 15;

Золотоноша 11, 15;

Ника.

Также в списке указываются сорта конопли из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словацкой Республики, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.

