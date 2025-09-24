#АЭС в Казахстане
Право

Какие сорта конопли разрешили культивировать в Казахстане

Растение каннабис, конопля, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 12:15 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 22 сентября 2025 года утвердило сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечень вошло 218 сортов каннабиса. Среди них:

Сорта из США:

  • Бялобжеске;
  • Канда;
  • Карманьола Селект;
  • Гранди;
  • Генола;
  • Катани;
  • Силезия;
  • Унико Б;
  • УСО 4;
  • Тиборсаллаша;
  • Тиса;
  • Зенит.

Сорта из Австралии:

  • Банди Джем;
  • Хан ФНКью;
  • Хан ФНХ;
  • Хан НЕ;
  • Хан НВ0000;
  • Хан КОЛД;
  • Морпет.

Сорта из ФРГ:

  • Анджело;
  • Амбассадор;
  • Энджи;
  • Анка;
  • Кармен;
  • Краг;
  • Дени;
  • Георгина;
  • Гранди;
  • Петера;
  • Рак и др (всего 46 наименований).

Сорта из Китая:

  • Юнма 1, 2, 3, 4, 5, 7;
  • Лунма 1, 2, 3;
  • Бама 4;
  • Юма 1, 2, 3, 4.

Сорта из России:

  • Гляна;
  • МИК;
  • Вера;
  • Виктория;
  • Екатеринодарская;
  • Кубанка;
  • Омегадар-1, -2;
  • Мария;
  • Южанка;
  • Надежда.

Сорта из Украины:

  • USO-31, -14;
  • Гляна;
  • Глесия;
  • Артемида;
  • Гармония;
  • Глухивски 51, 85;
  • Миколайчик;
  • Вик 2020;
  • Виктория;
  • Глера;
  • Зоряна;
  • Золотониски 11, 15;
  • Золотоноша 11, 15;
  • Ника.

Также в списке указываются сорта конопли из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словацкой Республики, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.

Мы сообщали, где и как будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане.

Также мы рассказывали, что хотят производить из конопли.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
