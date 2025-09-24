Какие сорта конопли разрешили культивировать в Казахстане
Правительство постановлением от 22 сентября 2025 года утвердило сорта растения конопли (каннабиса), разрешенные к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечень вошло 218 сортов каннабиса. Среди них:
Сорта из США:
- Бялобжеске;
- Канда;
- Карманьола Селект;
- Гранди;
- Генола;
- Катани;
- Силезия;
- Унико Б;
- УСО 4;
- Тиборсаллаша;
- Тиса;
- Зенит.
Сорта из Австралии:
- Банди Джем;
- Хан ФНКью;
- Хан ФНХ;
- Хан НЕ;
- Хан НВ0000;
- Хан КОЛД;
- Морпет.
Сорта из ФРГ:
- Анджело;
- Амбассадор;
- Энджи;
- Анка;
- Кармен;
- Краг;
- Дени;
- Георгина;
- Гранди;
- Петера;
- Рак и др (всего 46 наименований).
Сорта из Китая:
- Юнма 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- Лунма 1, 2, 3;
- Бама 4;
- Юма 1, 2, 3, 4.
Сорта из России:
- Гляна;
- МИК;
- Вера;
- Виктория;
- Екатеринодарская;
- Кубанка;
- Омегадар-1, -2;
- Мария;
- Южанка;
- Надежда.
Сорта из Украины:
- USO-31, -14;
- Гляна;
- Глесия;
- Артемида;
- Гармония;
- Глухивски 51, 85;
- Миколайчик;
- Вик 2020;
- Виктория;
- Глера;
- Зоряна;
- Золотониски 11, 15;
- Золотоноша 11, 15;
- Ника.
Также в списке указываются сорта конопли из Японии, Италии, Новой Зеландии, Канады, Латвии, Венгрии, Мексики, Польши, Румынии, Словацкой Республики, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.
Постановление введено в действие с 24 сентября 2025 года.
