Как будут формировать базу данных вкладчиков обязательных пенсионных взносов

Министерство труда приказом от 23 ноября 2023 года утвердило Правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, сообщает Zakon.kz.

База данных вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (ОПВ), обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) формируется на основании сведений из Государственной базы данных "Физические лица" (ГБДФЛ) и АИС "Организация обработки платежей" (АИС "ООП") по физическим лицам, перечислившим ОПВ, ОППВ и содержит по каждому вкладчику (получателю) следующие данные:

индивидуальный идентификационный номер;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, пол, гражданство;

вид, серия, номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность;

об изменении номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность;

об изменении реквизитов, гражданства, статуса вкладчика.

База ежедневно обновляется. При этом АИС "ООП" ежедневно производит сверку персональных данных вкладчиков в Базе данных вкладчиков по ОПВ, ОППВ со сведениями, имеющимися в ГБДФЛ и, при выявлении расхождений приводит их в соответствие с данными ГБДФЛ.

При несоответствии персональных данных вкладчиков с данными ГБДФЛ, в том числе отсутствии действующих документов, удостоверяющих личность вкладчика, отсутствии принадлежности вкладчиков, не имеющих действующего документа, удостоверяющего личность, выданного уполномоченным органом РК к гражданам государств-членов ЕАЭС, наличии сведений о смерти вкладчика, смерть которого согласно сведениям, имеющимся в ГБДФЛ, наступила ранее периода, за который уплачиваются ОПВ, ОППВ, пени, Государственная корпорация осуществляет возврат агенту сумм ОПВ, ОППВ, пеней с указанием причины возврата, в электронном виде посредством АИС "ООП".

Все сведения об изменениях персональных данных передаются электронным способом.

Государственная корпорация совместно с ЕНПФ обеспечивает наличие у одного вкладчика одного индивидуального пенсионного счета для учета ОПВ и (или) одного индивидуального пенсионного счета для учета ОППВ.

Кроме того, этим же приказом Министерство труда утвердило Правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и ЕНПФ о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат.

В частности, предусмотрено, что обмен информацией между АИС ЦИО и ЕНПФ осуществляется на основании Соглашения.

Какими сведениями будут обмениваться АИС ЦИО и ЕНПФ:

о сумме поступивших (возвращенных) ОПВ (ОППВ) и (или) пени;

об изменении персональных данных вкладчиков (получателей);

о суммах пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ (ОППВ) и о дате первой пенсионной выплаты, осуществленной получателю из ЕНПФ, необходимых при расчете выплаты разницы по государственной гарантии (предоставляется по запросу);

об остатках пенсионных накоплений после осуществления перевода в страховую организацию и (или) в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, и о суммах пенсионных накоплений с даты перевода в страховую организацию, доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса;

о подтверждении у вкладчика (получателя) группы, даты установления и срока инвалидности из централизованной базы данных лиц с инвалидностью;

о суммах пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВ (ОППВ), сумме начисленного инвестиционного дохода на отчетные даты;

о размерах пенсионных выплат и (или) переводов в страховую организацию из ЕНПФ;

об основаниях назначения ЦИО вкладчикам (получателям) пособий (при наличии у вкладчика (получателя) права на применение стандартных налоговых вычетов при налогообложении пенсионных выплат);

о получателях пенсионных выплат, имеющих пенсионные накопления, сформированные за счет ОПВ (ОППВ) и зарегистрировавших в Государственной корпорации заявления о назначении пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста;

о суммах единовременных пенсионных выплат лицам, указанным в пункте 3 статьи 220 Кодекса, о суммах пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем;

о размерах пенсионных выплат по возрасту, а также о размерах государственной базовой пенсионной выплаты, установленной на дату их назначения;

о принадлежности получателя к получателям пенсии по возрасту, за выслугу лет, судьям в отставке;

о возвращенных уполномоченным оператором суммах единовременных пенсионных выплат, осуществленных в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, о возвращенных выкупных сумм по договору пенсионного аннуитета и возвращенных суммах пенсионных накоплений из доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем в управление Национальным Банком РК.

Обмен сведениями между информационными системами производят ежедневно. При этом ЕНПФ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения сведений об изменении персональных данных вкладчика (получателя), вносит изменения в АИС ЕНПФ.

Также документом установлены сроки передачи данных из ЕНПФ по запросу Госкорпорации и в АИС ЦИО.

Приказ вводится в действие 9 декабря 2023 года.

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