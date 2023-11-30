Как будет развиваться новый город Алатау в Алматинской области

Подготовлен проект постановления правительства РК "О Генеральном плане города Алатау Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

Генеральный план разработан с учетом изменения в территориально-административном устройстве Алматинской области, присвоения нового статуса проектируемой территории.

Генеральный план определяет:

административные границы города;

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

другие меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Основной целью генерального плана является создание нового, экономически развитого промышленного города с глобальным туристическим центром, располагающимся вдоль "Нового Шелкового пути".

Были определены и разработаны пять ключевых целей и основных задач, стратегий и соответствующих программ, которые город Алатау примет для реализации своего видения:

Центр развлечений и туризма. Экспортно-ориентированный торгово-логистический центр. Современный город мирового уровня с самыми комфортными условиями для жизни. Город с устойчивой инфраструктурой. Благоприятный инвестиционный район.

Основные направления социально-экономического развития города

Территория города Алатау разделена на 4 ключевые зоны:

Gate– финансовый и деловой центр;

Golden – центр образования, науки и пищевой промышленности;

Growing – промышленный и логистический центр;

Green– туристический и развлекательный центр.

Для каждой зоны определена специализация, исходя из ее экономического потенциала и исторически сформировавшейся отраслевой структуры экономики. Исходя из экономической специализации зоны был определен перечень необходимых инфраструктурных, научно-образовательных, промышленных и иных объектов, которые позволят развивать территорию максимально эффективно.

Предполагается, что развитие Алматинской агломерации выступит фактором контр-магнита и оттока населения из Алматы в город Алатау. Последний станет притягательным как для инвесторов, так и для мигрантов из других частей области. В перспективе город Алатау должен стать полюсом экономического и демографического роста.

Ожидается, что население города будет расти и за счет естественного прироста, и за счет положительного миграционного сальдо, пик которого будет приходиться на первые годы прогноза.

В настоящее время основным заселенным районом является GATE – 50% от текущего населения. По проекту основными развитыми районами будут являться GOLDEN и GROWING. На эти два района планируется порядка 70% всех жителей города Алатау.

Таким образом, численность населения по проектным этапам составит:

исходный год – 52,46 тыс. человек;

первая очередь – 247 тыс. человек;

промежуточный этап – 960 тыс. человек;

расчетный срок – 1 870,0 тыс. человек.

Жилищно-гражданское строительство

Существующий жилищный фонд представлен преимущественно индивидуальными жилыми домами, на долю которых приходится 81,3%. Средняя обеспеченность общей площадью жилья на одного человека составляет 17,7 м² на человека.

На территории проектируемого города площадью 88 тыс. га расположены 12 существующих населенных пунктов с общей площадью жилья 902,1 тыс. м².:

2 населенных пункта Талгарского района - село Даулет и село Кайрат;

8 населенных пунктов Илийского района – Жетыген, Енбек, Жанаарна, Куйган, Жанадаур, Жанаталап, Ынтымак, Коянкус;

2 населенных пункта - городской администрации Конаев – село Заречное и село Арна.

Генеральным планом предлагается поэтапное увеличение обеспеченностью общей площадью жилья на одного человека с доведением его до 30 м² на человека.

Согласно генеральному плану, жилищный фонд города составит:

2030 год – 6 183,8 тыс. м²;

2040 год – 26 370,9 тыс. м²;

2050 год – 55 800,0 тыс. м².

Образование

В городе в период первой очереди планируется построить дошкольных учреждений общей вместимостью 11 908 мест. Проектом принято размещение:

GATE District – 7 объектов по 280 мест каждый;

GOLDEN District – 3 объектов по 280 мест каждый;

GROWING District – 7 объектов по 280 мест каждый;

GREEN District - 4 объектов по 280 мест каждый, остальные 6 028 мест разместятся во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых комплексах.

За период 2031-2040 год предусмотрено разместить в целом 28,06 тыс. мест.

Кроме того, к концу 2040 года планируется дополнительно предусмотреть 78,3 тыс. мест в дошкольных учреждениях. Для этого генпланом определено дополнительно 141 участок детских дошкольных учреждений на 39,5 тыс. мест, остальные детские дошкольные учреждения на 38,8 тыс. мест, будут размещены во встроенно-пристроенных помещениях жилых комплексов.

Здравоохранение

На территории нового строительства на первую очередь планируется разместить 4 амбулаторно-поликлинических комплекса:

GATE District – 1 объект на 500 посещений в смену;

GOLDEN District – 1 объект на 500 посещений в смену;

GROWING District – 1 объект на 500 посещений в смену;

GREEN District - 1 объект на 500 посещений в смену.

Предполагается, что к концу 2040 года амбулаторно-поликлинические услуги населению будут оказывать 68 крупных объектов, мощностью 34 тыс. посещений в смену. Оставшуюся потребность в амбулаторном обслуживании планируется обеспечить за счет небольших медицинских объектов встроенных в коммерческие помещения первых этажей многоквартирных жилых комплексов и поликлинических отделений при стационарах.

Для оказания медицинской помощи при круглосуточном наблюдении планируется размещение многопрофильных стационаров.

Основные положение генплана

На территории GATE District планируется размещение Международного центра развития бизнеса, который предлагается к строительству в южной части проектируемого города, на границе с городом Алматы. Этот проект дает возможность для размещения различных офисных помещений, включая бизнес-отели и объекты розничной торговли более чем на 3,7 млн м² общей площади зданий. Административно-деловой район позволит создать около 250 тыс. рабочих мест для жителей Алатау и Алматы.

Также GOLDEN District воплощает идею создания нового ультрасовременного Международного центра образования, здравоохранения и спорта с кластерами академических зон на 40 тыс. студентов, медицинских учреждений на 2 тыс. коек, спортивного центра и ипподрома. Территория центра более 400 га.

До Международного центра можно будет легко добраться на проектном общественном транспорте ЛРТ из других районов и города Алматы.

Дополнительно на территории GOLDEN District предлагается размещение кластера агроперерабатывающей отрасли и логистический узел.

Данный ключевые проекты дают возможность активного развития GOLDEN District и создания более 300 тыс. рабочих мест.

Новый интегрированный экспортно-ориентированный промышленный и логистический центр в GROWING District располагается вдоль стратегической развязки на трассе Алматы-Капчагай и планируемой точки расширения железнодорожного пути Жетыген-Казыбек би и соединяет Алатау со Специальной экономической зоной Хоргос, расположенной в Китае, для установления дальнейшего транспортного сообщения с Центральной Азией и Европой.

Промышленное развитие является основным экономическим двигателем GROWING District, а создание комфортного для жизни промышленного района представляет собой основную цель. Промышленный кластер спроектирован с учетом взаимосвязанных пешеходных переходов ландшафтного дизайна, тротуаров и зеленых насаждений.

Основными направлениями развития экономики города будут – пищевая, легкая, химическая и строительная промышленность, а также логистика. Участки, расположенные вблизи ЛРТ, должны содержать торговые помещения для развития потенциального агротуризма посредством интеграции городского сельского хозяйства вдоль зеленого коридора. Такая отличительная особенность будет привлекать внимание компаний и людей, желающих работать и жить в Growing District.

Дополнительно предполагается для формирования высококвалифицированной рабочей силы разместить в GROWING District Профессионально-технический институт на 10-15 тыс. студентов.

Кроме того, GREEN District позиционируется как Международный центр отдыха и туризма и ориентирован как семейный интегрированный курорт с захватывающими развлечениями, отелями, торговыми центрами, океанариумом, всепогодным аквапарком, пристанью на берегу Капчагайского водохранилища.

Игорная деятельность должна стать одним из основных направлений деятельности Green District.

Количество рабочих мест в Алатау к прогнозному сроку достигнет около 969,6 тыс. мест

Генеральный план также предусматриваю организацию системы озелененных пространств, развитие улично-дорожной сети и транспорта, инженерную инфраструктуру и т.д.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы–Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай), и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Проект генерального плана размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.

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