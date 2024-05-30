Как будет развиваться новый город Алатау: утвержден генплан

Правительство Казахстана постановлением от 17 мая 2024 года утвердило Генеральный план города Алатау Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

исходный год – 2023 год;

первая очередь – 2030 год;

промежуточный этап – 2040 год;

расчетный срок – 2050 год.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела Генерального плана, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Основной целью Генерального плана является создание нового, экономически развитого промышленного города с глобальным туристическим центром, располагающимся на "Новом Шелковом пути".

Были определены и разработаны пять ключевых целей и основных задач, стратегий и соответствующих программ, которые город Алатау примет для реализации своего видения.

Эти цели будут включать основные задачи, определяющие ключевые целевые показатели и программы, предусматривающие конкретные проекты, направленные на достижение поставленных задач:

Цель 1: Центр развлечений и туризма.

Цель 2: Экспортно-ориентированный торгово-логистический центр.

Цель 3: Современный город мирового уровня с самыми комфортными условиями для жизни.

Цель 4: Город с устойчивой инфраструктурой.

Цель 5: Благоприятный инвестиционный район.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай), и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Будучи расположенным на пересечении нескольких ключевых торгово-транспортных магистралей, включая трассу Алматы – Конаев, существующие и планируемые железнодорожные, грузовые и экономические коридоры международного значения, а также новый планируемый международный аэропорт, проектируемый город обладает большим потенциалом для создания новой логистической и экспортно-ориентированной отраслевой базы, создающей значительные возможности для предоставления рабочих мест в регионе.

Алатау состоит из отдельных частей городской структуры:

"Gate District" – крупный деловой центр и центр международных обменов и торговли;

"Golden District" – центр образования и медицины, воплощающий передовые методы развития;

"Growing District" – научно-производственный центр и ключевой транспортный узел между Китаем и Россией;

"Green District" – город, объединяющий казино-центр, экологические зоны и активный отдых.

Учитывая имеющийся потенциал развития и специализацию каждого района, можно выделить наиболее приоритетные направления развития города Алатау.

Направление 1. Развитие цепочки добавленных стоимостей в рамках триады "металлургия - металлообработка - машиностроение".

В рамках реализации проекта города Алатау предполагаются создание целого ряда производств в рамках машино- и приборостроения, производство специализированного оборудования. К числу новых производственных направлений, предлагаемых к реализации в рамках новой урбанизированной зоны, можно отнести производство грузовиков, спецтехники и деталей для них, оборудования и приборов для нужд промышленности (производство дронов, малого строительного оборудования, электроинструментов, приборов (приборы учета, мониторинга, сварочные аппараты), автоматизированных систем, систем капельного орошения, оборудования для нефтегазового комплекса, электродвигателей, генераторов, холодильных установок, трансформаторов и электрооборудования, оборудования и приборов для широкого потребления (производство имплантов, протезов, шприцев, катетеров, климатических систем, аккумуляторов и батареек).

Направление 2. Химическая и фармацевтическая промышленность.

Данные отрасли являются не просто высокотехнологичными, но и определяющими уровень развития других отраслей и благосостояния населения. В данном случае речь идет о том, что химическая промышленность создает новые конструкционные материалы для всех отраслей экономики, а фармацевтическая промышленность обеспечивает высокое качество жизни населения и высокую продуктивность сельского хозяйства. Данные отрасли напрямую относятся к шестому технологическому укладу, в рамках которого функционируют наиболее развитые национальные экономики – Япония, Евразийский союз, США, Израиль, Южная Корея и ряд других.

Помимо всего прочего, именно данные отрасли среди всех отраслей промышленности (при должном уровне используемых технологий разумеется) имеют конкретный положительный внешний эффект: их деятельность в условиях развития зеленой экономики направлена на переработку вторичного сырья, а не на вовлечение все большего количества исчерпаемых природных ресурсов.

Направление 3. Развитие интенсивного агропромышленного комплекса региона.

Основами развития агропромышленного комплекса нового качества должны стать применение новых технологий и способов производства в сельском хозяйстве, а также повышение степени переработки имеющегося сельскохозяйственного сырья и производство продукции высокого качества, способной не только быть потребленной на внутреннем рынке, но и быть экспортированной для удовлетворения нужд населения сопредельных стран.

К числу новых производственных направлений, предлагаемых к реализации в рамках проекта города Алатау, можно отнести следующие:

производство продуктов питания для удовлетворения потребностей населения новых урбанизированных зон;

производство товаров широкого назначения (продуктов глубокой переработки пшеницы, желатина, пищевых добавок, модифицированного крахмала, переработка кожи);

создание интенсивных сельскохозяйственных предприятий;

производство продукции для сельского хозяйства (семян, кормов, специальных добавок, переработка отходов и производство биотоплива);

формирование современной инфраструктуры агропромышленного комплекса (овощехранилища, фруктохранилища, специализированные логистические центры и производственные территории).

Направление 4. Развитие производства материалов для жилищного, гражданского и промышленного строительства.

Для реализации проекта города Алатау потребуется значительное количество новых и традиционных конструкционных материалов, следовательно данная отрасль является одной из приоритетных, обеспечивающих нормальное функционирование новой урбанизированной зоны.

Данная укрупненная отрасль включает в себя товарные позиции нескольких отраслей и эта отрасль является ориентированной именно на будущий город и прилегающие к нему сельские районы, охваченные активной застройкой и развитием территорий.

Направление 5. Развитие инфраструктурных отраслей.

К инфраструктурным отраслям промышленности традиционно относят отрасли "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Их опережающее развитие критично для реализации всего проекта, поскольку без достаточного уровня электро-, тепло- и водоснабжения, организации вывоза и переработки бытовых и промышленных отходов реализация проекта города Алатау невозможна. Действующий уровень производства электро- и теплоэнергии, воды и газа достаточен для начального этапа развития проекта, однако в будущем потребуется введение новых мощностей.

Обязательными условиями введения новых инфраструктурных мощностей должны быть следующие:

максимизация производства электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых источников и минимизация вредного антропогенного воздействия на окружающую среду;

максимизация водоснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий по принципу замкнутой системы;

минимизация светового, шумового и пространственного загрязнения окружающей среды при строительстве самих производственных объектов и распределительных сетей от них;

максимизация переработки промышленных и бытовых отходов.

Направление 6. Развитие сектора высокотехнологичных, наукоемких и креативных услуг.

Ввиду того, что регион на сегодняшний день накопил достаточно серьезный интеллектуальный капитал, это может стать одним из его главных конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе. При этом очень важно поддерживать непрерывный процесс воспроизводства интеллектуального капитала, поскольку одними из его свойств являются устаревание и потеря актуальности. Для этого необходимо сформировать институциональную среду, способствующую интенсивному воспроизводству интеллектуального капитала, а также его коммерциализации.

Экономика города Алатау должна базироваться на отраслях постиндустриального сектора, таких как креативная индустрия, профессиональные, управленческие, финансовые, образовательные, медицинские, транспортные услуги, IT и телекоммуникации, высокотехнологичное и экологически чистое производство. Соответственно, благодаря значительным темпам роста населения, особенно постоянному притоку трудовых ресурсов из других регионов страны, вышеперечисленные сферы будут активно развиваться и город может стать лидером в масштабах не только Центральной Азии, но и всего континента в целом.

Направление 7. Развитие туристской отрасли.

Благоприятные природно-климатические, а также институциональные условия позволяют активно развивать в регионе туристскую деятельность. Город Алматы привлекает большое количество туристов, поскольку является крупным культурным и деловым центром страны, а также вокруг него сосредоточено множество туристских объектов рекреационного характера.

В рамках развития города Алатау планируется реализация туристского потенциала региона за счет строительства новых развлекательных и рекреационно-оздоровительных объектов, казино, современной туристской инфраструктуры. Основными местами притяжения туристов в город Алатау выступят деловые зоны района Gate и развлекательные и рекреационно-оздоровительные объекты районов Golden и Green.

Согласно расчетам, при средней загруженности объектов к 2050 году район Gate будет привлекать до 306 тыс. туристов в год, район Golden – до 98 тыс. и район Green – до 3,5 млн человек.

Предусматривается, что город Алатау к 2050 году станет одним из крупнейших экономических центров страны с численностью населения 1 млн 870 тыс. человек, образовав вместе с городом Алматы полицентричную агломерационную систему.

Постановление вводится в действие с 9 июня 2024 года.

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Общая площадь города – 88 тыс. гектаров. Население города составляет 52,7 тыс. человек.

При этом постановление правительства РК от 2 ноября 2009 года "О генеральном плане города-спутника "Golden City" Алматинской области" утратило силу.