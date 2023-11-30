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Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана

Парламент принял трехлетний бюджет Казахстана Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 ноября согласились с предложенной Сенатом редакцией отдельных положений, внесенных в закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ считается принятым в целом парламентом и направлен на подпись президенту, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мархабат Жайымбетов сообщил, что Сенатом в закон "О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы" внесено 180 поправок, из них 4 поправки вносят изменения и дополнение в текст законопроекта и 176 поправок в расходную часть республиканского бюджета.

"Предложения Сената предусматривают выделение средств из резерва правительства и президента. Основные параметры бюджета остались без изменений. Так, на развитие регионов из резерва правительства дополнительно предусмотрено около 44 млрд тенге, в том числе на модернизацию инфраструктуры – 30 млрд тенге и на программу "Ауыл – ел бесиги" дополнительно предусмотрено 13,6 млрд тенге. Планируется строительство системы водоснабжения, газоснабжения и дорог", – указал он.

Из резерва президента предусмотрено дополнительно более 37 млрд тенге на реализацию важных поручений главы государства. В том числе на спецвыплаты 33 тыс. шахтерам с 55 лет до пенсии, реализацию нацпроекта по развитию сельского здравоохранения.

"Поправки, внесенные Сенатом, не нарушают сбалансированность параметров проекта республиканского бюджета и направлены на дальнейшее устойчивое развитие экономики страны и решение поставленных главой государства задач. С учетом вышеизложенного, Комитет по финансам и бюджету предлагает согласиться с предложенной Сенатом редакцией отдельных положений, внесенных в закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", – сказал депутат.

Таким образом документ считается принятым парламентом в целом и направляется на подпись президенту.

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