Мажилис принял новый трехлетний бюджет

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 1 ноября приняли проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направили на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" представил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

"Законопроект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В следующем году планируем привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге. Эти средства направим на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. Это модернизация автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей. Также в рамках национальных проектов планируем построить сотни социальных объектов", – сказал министр.

В целом, по его данным, расходы бюджета на 2024 год увеличатся на 1,5 трлн тенге по сравнению с 2023 годом и составят примерно 24 трлн тенге.



Дефицит бюджета оценивается на уровне 2,6% от ВВП. К 2026 году он постепенно снизится до 2,3%.

"Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. При этом направления расходов формируются следующим образом. Во-первых, 5,4 трлн тенге предусмотрено на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 лет. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. Согласно поручению главы государства, пенсионный возраст для женщин сохранен на уровне 61 года до 2028 года. Это охватывает более 150 тысяч человек и требует дополнительных 473 млрд тенге на три года", – указал глава Минфина.

2,4 трлн тенге направят на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа", выделят 1,7 трлн тенге. В рамках проекта планируют построить 369 школ. На повышение заработной платы воспитателям детских садов на 30% в бюджете заложили 96 млрд тенге.

На развитие регионов в республиканском бюджете предусмотрено более 7 трлн тенге (около 30% от общего объема расходов).

Кроме того, из резерва правительства дополнительно выделили 15 млрд тенге на реализацию программы "Ауыл-Ел бесігі" и около 38 млрд тенге – на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры в регионах.



На трудоустройство граждан в рамках программы повышения доходов населения на 2024 год запланировали 3,5 трлн тенге.

На развитие реального сектора экономики направят 2,8 трлн тенге. Из них на поддержку предпринимательства – 1,2 трлн тенге.



"На финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности направим 120 млрд тенге, будет создано около 2,5 тысячи постоянных рабочих мест. Сумма льготного кредитования весенних посевных и уборочных работ составляет 140 млрд тенге ежегодно", – указал Ерулан Жамаубаев.

Расходы силовых структур на 2024 год составят 2,6 трлн тенге. Наиболее важные из них связаны с реализацией Стратегии национальной безопасности, выполнением государственного оборонного заказа, повышением заработной платы отдельным категориям военнослужащих и дополнительным материально-техническим оснащением органов внутренних дел.

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