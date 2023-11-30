Казахстанцам не придется проходить обязательную дактилоскопию

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты приняли "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Госкорпорации", при этом из документа исключили норму об обязательной дактилоскопии казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева напомнила, что законопроект был одобрен первым чтением 4 октября текущего года. Она пояснила, что в ходе работы над законопроектом депутаты внесли ряд предложений. Так, вводится институт партнерских организаций и соглашений, а также требования к ним для приема и подачи заявлений. Для населения это означает безопасность и доступность, особенно для отдаленных районов. Сегодня в пилотном режиме в селах успешно работают фронт-офисы в отделениях "Казпочты". Госуслуги доступны в банковских приложениях. Депутат уверена, что этот опыт можно масштабировать.

"Также процесс оказания государственной услуги разделяется на две составляющие. Первое – прием и выдача результата. Второе – оказание госуслуги. Государственные услуги могут оказываться только госорганами. Прием и выдача результатов могут осуществляться госорганами самостоятельно или через партнерские организации". Екатерина Смышляева

Вводится понятия услуги дополнительного сервиса. Услуга будет оказываться госкорпорацией только по желанию услугополучателя. Перечень услуг и их цена будут согласовываться с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В то же время депутат указала, что из документа исключается обязательность проходить дактилоскопическую регистрацию гражданами РК при получении документов. Казахстанцы могут пройти регистрацию добровольно. При этом дактилоскопия остается обязательной для иностранных граждан.

"Вдобавок для иностранцев и лиц без гражданства вводятся требования личного обращения в регистрационные органы на территории Казахстана для получения ИИН. Еще вводятся понятия "скрытые услуги" и порядка ее определения. Сейчас скрытые услуги часто не включают в реестр госуслуг, нет контроля их качества". Екатерина Смышляева

По ее словам, по законопроекту поступило 111 поправок, которые были рассмотрены на 16 заседаниях рабочей группы и на расширенном заседании комитета.

В целом, на заседании депутаты поддержали поправки, документ был направлен в Сенат Парламента РК.

3 октября 2023 года первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев заявил, что вопрос всеобщей дактилоскопии некомпетентно обсуждают в обществе.