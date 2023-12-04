Требуются ли законодательные изменения для страхования работников СМИ в РК

30 ноября 2023 года на брифинге в Службе центральных коммуникаций Аида Балаева, министр культуры и информации РК, прокомментировала предложение депутата Сергея Пономарёва, включить в законопроект "О масс-медиа" норму о страховании работников средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Требуются ли законодательные изменения для страхования работников СМИ во время исполнения служебных обязанностей?

По словам министра Балаевой предложение о страховании журналистов правильное, учитывая необходимость освещения ЧС или зоны боевых действий. Однако внесение подобной нормы в закон требует всестороннего обсуждения и проведения экспертизы.



Предложение об обязательном страховании журналистов от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей комментирует председатель правления КСЖ "Евразия" Оксана Радченко.

В 2005 году в Казахстане на законодательном уровне был принят закон об обязательном страховании работника от несчастного случая при исполнении им трудовых ҰслужебныхҚ обязанностей (ОСНС).

Закон устанавливает требование к работодателям об обязательном страховании работниковот несчастного случая при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей. В случае гибели работника или получения им степени утраты профессиональной трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей страховая компания будет осуществлять страховые выплаты в пользу пострадавшего или членов его семьи. Размер и продолжительность выплат зависят от размера заработной платы пострадавшего и наличия на его попечении иждивенцев (как правило, несовершеннолетних детей или родителей с инвалидностью).

Под действие закона об ОСНС попадают в том числе и предприятия, действующие в сфере медиа, в том числе и средства массовой информации, наряду с любыми другими профессиями (будь то шахтеры или офисные клерки). Таким образом дополнительных законодательных изменений для обеспечения страховой защитой работников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей не требуется. Действующим законодательством данные вопросы уже урегулированы.

Важно отметить, что страхованию в рамках закона об ОСНС подлежит только журналист, осуществляющий деятельность по трудовому договору.

Класс профессионального риска определяется в зависимости от вида экономической деятельности работодателя. В зависимости от вида деятельности СМИ (печатное издание, теле-, радиоканал и т.п.) организация может быть отнесена к классам профессионального риска от 1 до 4 (из 22 двух установленных законом).

Учитывая, что многие журналисты не являются штатными сотрудниками СМИ (не имеют трудового договора), работают как фрилансеры по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), данная категория лиц имеет возможность заключить договор добровольного страхования от несчастного случая в любой страховой компании Казахстана по своему выбору.

Выполнение служебных обязанностей в зоне боевых действий или во время ЧП

Несчастный случай, произошедший с журналистом во время командировки при исполнении им трудовых обязанностей, может рассматриваться как страховой случай.

При этом, если страховой случай произошел в зоне боевых действий страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты. Данное основание освобождения страховщика от осуществления страховой выплаты установлено законодательно и не имеет каких-либо исключений в зависимости от вида деятельности страхователя.

Страхование сотрудников государственных СМИ

В законодательстве об ОСНС есть нормы, исключающие обязательное страхование работников некоторых государственных предприятий, в случае организационно-правовой формы: Государственное учреждение (ГУ), Коммунальное государственное учреждение (КГУ), а также Республиканское государственное учреждение (РГУ).

Однако такие государственные СМИ, как телеканалы "Qazaqatan" и "Хабар", а также газеты "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" имеют организационно-правовую форму акционерного общества (АО). Таким образом государственные СМИ действующие, как АО также обязаны страховать своих работников в рамках ОСНС.

Нужно добавить, что журналисты, осуществляющие деятельность по договору ГПХ, не подлежит страхованию в рамках ОСНС, независимо от организационно-правовой формы работодателя.

Наступление несчастного случая при исполнении служебных обязанностей при отсутствии договора ОСНС

Отсутствие заключенного договора ОСНС не освобождает работодателя от ответственности за возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника, при исполнении им трудовых служебных обязанностей.

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, осуществляется в порядке, установленном законом, а в случае возникновения спора или отказа от возмещения вреда – через суд.

В случае гибели работника СМИ или получения им степени утраты профессиональной трудоспособности в результате исполнения служебных обязанностей при отсутствии заключенного договора ОСНС работодателем, пострадавший работник или лица находившиеся на его попечении, имеют право обратиться в суд с требованием назначения им компенсации идентичной страховому покрытию, которую впоследствии будет осуществлять работодатель.