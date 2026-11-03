План мероприятий по борьбе с торговлей людьми утвердили в Казахстане

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Правительство постановлением от 28 октября 2026 года утвердило План мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2027-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

План содержит 32 мероприятия по пяти направлениям, среди которых: Принятие плана мероприятий правительства РК по противодействию торговле людьми на 2030-2032 годы с учетом анализа действующего Плана.

Размещение ежегодной сводной информации о выполнении плана мероприятий.

Подготовка и распространение доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в РК с соответствующими рекомендациями.

Перенаправление жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг.

Проведение оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми за период 2027-2029 годов.

Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми посредством функционирования кризисных центров и повышения информированности населения о деятельности кризисных центров.

Мониторинг деятельности частных агентств занятости и посредников по вопросам трудоустройства.

Защита прав иностранных работников и трудовых иммигрантов, находящихся на территории РК, включая обеспечение доступа к юридической и социальной помощи и др.

Учет и мониторинг граждан РК, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности, в целях предупреждения трудовой эксплуатации и торговли людьми.

Совершенствование механизмов консульского учета граждан РК, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности.

Организация, проведение совместно с компетентными органами, омбудсменами, академическим сообществом, международными, неправительственными и общественными организациями международных и республиканских научно-практических конференций, форумов, семинаров и круглых столов о проблеме торговли людьми.

Организация на постоянной основе с участием масс-медиа информационно-пропагандистских мероприятий по повышению осведомленности общественности и групп риска о проблеме торговли людьми.

Размещение социальной рекламы на телеканалах и радиостанциях по противодействию торговле людьми.

Размещение информационных материалов (таблички, брошюры, билборды, социальные видеоролики, буклеты) с указанием телефонов доверия, горячих линий и номера "102".

Осуществление мобильными группами профилактических мероприятий по предупреждению торговли людьми и трудовой эксплуатации в регионах.

Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел (оперуполномоченные, следователи, инспекторы) и других по вопросам противодействия торговле людьми.

Создание обновленного видеомодуля по противодействию торговле людьми и др. Постановление введено в действие с 28 октября.

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