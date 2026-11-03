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Право

План мероприятий по борьбе с торговлей людьми утвердили в Казахстане

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 09:03 Фото: pexels
Правительство постановлением от 28 октября 2026 года утвердило План мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2027-2029 годы, сообщает Zakon.kz.

План содержит 32 мероприятия по пяти направлениям, среди которых:

  • Принятие плана мероприятий правительства РК по противодействию торговле людьми на 2030-2032 годы с учетом анализа действующего Плана.
  • Размещение ежегодной сводной информации о выполнении плана мероприятий.
  • Подготовка и распространение доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в РК с соответствующими рекомендациями.
  • Перенаправление жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг.
  • Проведение оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми за период 2027-2029 годов.
  • Оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми посредством функционирования кризисных центров и повышения информированности населения о деятельности кризисных центров.
  • Мониторинг деятельности частных агентств занятости и посредников по вопросам трудоустройства.
  • Защита прав иностранных работников и трудовых иммигрантов, находящихся на территории РК, включая обеспечение доступа к юридической и социальной помощи и др.
  • Учет и мониторинг граждан РК, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности, в целях предупреждения трудовой эксплуатации и торговли людьми.
  • Совершенствование механизмов консульского учета граждан РК, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности.
  • Организация, проведение совместно с компетентными органами, омбудсменами, академическим сообществом, международными, неправительственными и общественными организациями международных и республиканских научно-практических конференций, форумов, семинаров и круглых столов о проблеме торговли людьми.
  • Организация на постоянной основе с участием масс-медиа информационно-пропагандистских мероприятий по повышению осведомленности общественности и групп риска о проблеме торговли людьми.
  • Размещение социальной рекламы на телеканалах и радиостанциях по противодействию торговле людьми.
  • Размещение информационных материалов (таблички, брошюры, билборды, социальные видеоролики, буклеты) с указанием телефонов доверия, горячих линий и номера "102".
  • Осуществление мобильными группами профилактических мероприятий по предупреждению торговли людьми и трудовой эксплуатации в регионах.
  • Повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел (оперуполномоченные, следователи, инспекторы) и других по вопросам противодействия торговле людьми.
  • Создание обновленного видеомодуля по противодействию торговле людьми и др.

Постановление введено в действие с 28 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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