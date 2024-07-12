"Список Айки": организаторша сети элитных эскортниц намерена обжаловать приговор

Организаторша бизнеса по предоставлению элитных эскортниц, документы по делу которой наделали много шума в казахстанском обществе, намерена обжаловать приговор, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 июля пишет телеканал "КТК".

"Организатор сети элитных эскортниц, известная в Сети как блогер Love Айка, намерена обжаловать судебный приговор. (...) Она подала апелляцию. Процесс будет проходить в закрытом режиме", – говорится в сообщении.

О задержании осужденной стало известно в июне 2023 года. Тогда сообщалось, что 25-летняя сводница вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам. Вступление в группу стоило 300 долларов. За оказанное сводничество М. забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу.

Стоимость "встреч" варьировалась от 500 тыс. тенге за один час. Обороты ее денежных средств за 2022 год составили свыше 209 млн тенге. В сети "блогерша" имела широкую аудиторию в более чем 100 тыс. подписчиков.

Во время обысков у подозреваемой изъяли ежедневник с записями по криминальному "бизнесу".

Позже стало известно, что в Сеть утекли данные клиентов элитных эскортниц, которые были в записях задержанной. Якобы в скандальном списке фигурировали известные казахстанские личности. Он получил название "Список Айки". МВД Казахстана сообщало, что проводит проверку по данному факту. Позже стало известно, что делом занялось Агентство по противодействию коррупции.

21 мая суд приговорил женщину к 6,5 годам лишения свободы.