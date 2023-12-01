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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Казахстан ратифицировал Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС.
  • Утверждены правила ввоза в Казахстан иностранных автомобилей.
  • Правительство утвердило План мероприятий по профилактике и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, до 2026 года.
  • Утверждена Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
  • Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова присвоен статус исследовательского университета.
  • К "Парку инновационных технологий" присоединили корпоративный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".
  • Правительство отозвало из Мажилиса законопроект, содержащий поправки по вопросам совершенствования гражданского законодательства (об имплементации английского права).
  • С 800 тысяч до 740 тысяч уменьшили количество ученических мест, которые введут в эксплуатацию к 2026 году в рамках проекта "Комфортная школа".
  • Министерство культуры определило, какие сведения должны быть в заявлении о размещении онлайн-петиции, а также в решении по результатам ее рассмотрения.
  • Министерство просвещения утвердило правила организации дистанционного обучения в школах и колледжах.
  • Бесплатное питание отдельным категориям школьников предоставили в рамках пилотного проекта.
  • Министерство науки и высшего образования утвердило профессиональный стандарт для преподавателя вуза.
  • Казахстанских академиков будут избирать в рамках трехэтапного конкурса.

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