Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Казахстан ратифицировал Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС.
- Утверждены правила ввоза в Казахстан иностранных автомобилей.
- Правительство утвердило План мероприятий по профилактике и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, до 2026 года.
- Утверждена Концепция военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года.
- Южно-Казахстанскому университету имени М. Ауэзова присвоен статус исследовательского университета.
- К "Парку инновационных технологий" присоединили корпоративный фонд "Международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub".
- Правительство отозвало из Мажилиса законопроект, содержащий поправки по вопросам совершенствования гражданского законодательства (об имплементации английского права).
- С 800 тысяч до 740 тысяч уменьшили количество ученических мест, которые введут в эксплуатацию к 2026 году в рамках проекта "Комфортная школа".
- Министерство культуры определило, какие сведения должны быть в заявлении о размещении онлайн-петиции, а также в решении по результатам ее рассмотрения.
- Министерство просвещения утвердило правила организации дистанционного обучения в школах и колледжах.
- Бесплатное питание отдельным категориям школьников предоставили в рамках пилотного проекта.
- Министерство науки и высшего образования утвердило профессиональный стандарт для преподавателя вуза.
- Казахстанских академиков будут избирать в рамках трехэтапного конкурса.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript