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Проблемой внеплановых законов озадачились в Казахстане

Проблемой внеплановых законов озадачились в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 15:42 Фото: senate.parlam.kz
Министерство юстиции разработало Консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества", сообщает Zakon.kz.

В документе одним из проблемных вопросов называется разработка и неурегулированность внеплановых законопроектов правительства.

Также указывается на отсутствие взаимодействия разработчика законопроекта с МИО в ходе его публичного обсуждения и низкую заинтересованность граждан в нормотворческом процессе.

Кроме того, поднимается проблема сложности языка законов и его непонимания субъектами правоприменения, разночтения текстов НПА на казахском и русском языках.

В документе отмечается, что количество внеплановых законопроектов правительства поступательно растет и практически приравнивается к количеству плановых законопроектов. Так, в 2023 году доля внеплановых законопроектов составила 20 ед., доля плановых – 32, в 2022 году – 23 и 22 соответственно.

При этом процесс разработки внеплановых законопроектов не регламентирован действующим законодательством.

Вместе с тем указывается и такая проблема, как выявление определенных несоответствий в переводе текстов нормативных правовых актов, что в итоге приводит к серьезным последствиям:

  • ограничение принципа законности;
  • различность судебной практики по применению норм права;
  • повышение коррупционных рисков ввиду неоднозначности правовых предписаний.

В целом наличие неаутентичности текстов НПА связано со следующими факторами:

  • подготовкой текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык;
  • уровнем развития казахской юридической терминологии.

При этом отмечается, что подготовка проектов НПА на русском языке вызвана не только недостаточным уровнем знания казахского языка разработчиков, но и в целом состоянием казахской юридической науки и низким количеством научных трудов, изложенных на казахском языке. 

Что предлагается

Для решения указанных проблем предлагается предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов.

Закрепление соответствующих положений в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы разработки внеплановых законопроектов.

"Следует связать результаты успешного апробирования норм с возможностью разработки законопроекта вне плана законопроектных работ правительства", – отмечают разработчики консультативного документа.

Также, по их мнению, следует предусмотреть возможность внепланового инициирования разработки законопроектов по поручениям главы государства и в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.

Вместе с тем предлагается также предусмотреть данный подход и в случае, когда по итогам рассмотрения петиции требуется изменение законодательства.

Кроме того, предлагается:

  • установить ограничения по количеству слов в предложении текста НПА. Принять методические рекомендации по написанию и стилю изложения норм в проектах НПА;
  • придать статус казахской юридической терминологии;
  • нормативно установить требования к органам разработчикам по использованию официально утвержденных казахских юридических терминологических словарей и методических рекомендаций при подготовке проектов НПА;
  • повысить доступность языка НПА;
  • развивать государственный язык;
  • повысить аутентичность текстов НПА, соответствие русского и казахского текстов;
  • развивать казахскую юридическую терминологию.

Также предлагается вовлекать в процесс публичного обсуждения КДРП и законопроектов представителей МИО для организации обязательных публичных слушаний по ним и предусмотреть возможность апробирования норм не только по нормам законопроектов, но и по проектам подзаконных НПА. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня.

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