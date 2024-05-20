Проблемой внеплановых законов озадачились в Казахстане
В документе одним из проблемных вопросов называется разработка и неурегулированность внеплановых законопроектов правительства.
Также указывается на отсутствие взаимодействия разработчика законопроекта с МИО в ходе его публичного обсуждения и низкую заинтересованность граждан в нормотворческом процессе.
Кроме того, поднимается проблема сложности языка законов и его непонимания субъектами правоприменения, разночтения текстов НПА на казахском и русском языках.
В документе отмечается, что количество внеплановых законопроектов правительства поступательно растет и практически приравнивается к количеству плановых законопроектов. Так, в 2023 году доля внеплановых законопроектов составила 20 ед., доля плановых – 32, в 2022 году – 23 и 22 соответственно.
При этом процесс разработки внеплановых законопроектов не регламентирован действующим законодательством.
Вместе с тем указывается и такая проблема, как выявление определенных несоответствий в переводе текстов нормативных правовых актов, что в итоге приводит к серьезным последствиям:
- ограничение принципа законности;
- различность судебной практики по применению норм права;
- повышение коррупционных рисков ввиду неоднозначности правовых предписаний.
В целом наличие неаутентичности текстов НПА связано со следующими факторами:
- подготовкой текстов проектов НПА на русском языке с последующим их переводом на казахский язык;
- уровнем развития казахской юридической терминологии.
При этом отмечается, что подготовка проектов НПА на русском языке вызвана не только недостаточным уровнем знания казахского языка разработчиков, но и в целом состоянием казахской юридической науки и низким количеством научных трудов, изложенных на казахском языке.
Что предлагается
Для решения указанных проблем предлагается предусмотреть четкие основания и порядок для разработки внеплановых законопроектов.
Закрепление соответствующих положений в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы разработки внеплановых законопроектов.
"Следует связать результаты успешного апробирования норм с возможностью разработки законопроекта вне плана законопроектных работ правительства", – отмечают разработчики консультативного документа.
Также, по их мнению, следует предусмотреть возможность внепланового инициирования разработки законопроектов по поручениям главы государства и в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны.
Вместе с тем предлагается также предусмотреть данный подход и в случае, когда по итогам рассмотрения петиции требуется изменение законодательства.
Кроме того, предлагается:
- установить ограничения по количеству слов в предложении текста НПА. Принять методические рекомендации по написанию и стилю изложения норм в проектах НПА;
- придать статус казахской юридической терминологии;
- нормативно установить требования к органам разработчикам по использованию официально утвержденных казахских юридических терминологических словарей и методических рекомендаций при подготовке проектов НПА;
- повысить доступность языка НПА;
- развивать государственный язык;
- повысить аутентичность текстов НПА, соответствие русского и казахского текстов;
- развивать казахскую юридическую терминологию.
Также предлагается вовлекать в процесс публичного обсуждения КДРП и законопроектов представителей МИО для организации обязательных публичных слушаний по ним и предусмотреть возможность апробирования норм не только по нормам законопроектов, но и по проектам подзаконных НПА.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 июня.