Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года

МЦРИАП подготовило и изменения и дополнения в реестра государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, реестр госуслуг дополняется новым пунктом: Назначение специального профессионального государственного пособия.

Как поясняется, с 1 января 2024 года планируется введение специальных социальных выплат (ССВ) до достижения пенсионного возраста, начиная с 55 лет, для работников, занятых во вредных условиях труда, учитывающие значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью работника.

В связи с чем разработаны подходы в рамках проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений".

Законопроектом предусмотрена ССВ, состоящая из четырех источников выплат, одним из которых является специальное профессиональное государственное пособие, выплачиваемое из республиканского бюджета.

На сегодняшний день законопроект находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК.

Проект документа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 декабря.

Ранее сообщалось, что новую соцвыплату будут получать казахстанские шахтеры. Министерство труда разработало проект Правил назначения, осуществления, приостановления, возобновления и прекращения выплаты специального профессионального государственного пособия для работников, занятых во вредных условиях труда.

Расходы из республиканского бюджета на выплату специального профессионального государственного пособия на 2024-2026 годы составят 84 754,8 млн тенге.