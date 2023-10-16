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В Казахстане выплату обязательных пенсионных взносов работодателей начнут вводить с 2024 года

В Казахстане обязательные пенсионных взносы работодателей начнут вводить с 2024 года Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане с 1 января 2024 года планируется поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей за счет собственных средств в пользу своих работников, начиная с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, отметили в Министерстве труда и социальной защиты, в старости эти работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", - пояснили в Минтруда.

Введение ОПВР в особенности актуально для граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998 года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.

Таким образом, учитывая мировую практику, за пенсионное обеспечение граждан будет применена солидарная ответственность с участием государства, работодателя и самого работника.

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При этом в Минтруда отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

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