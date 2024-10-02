Границы нового города Алатау определили в Алматинской области

Принято совместное решение маслихата и постановление акимата Алматинской области от 25 сентября 2024 года "Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Установить границы (черты) города Алатау включив в его черту части земель города Конаев, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88 000 гектаров", - говорится в документе.

В частности, в черты города Алатау вошли земли:

город Конаев – 10 962 га;

Илийский район – 64 985 га;

Талгарский район – 12 053 га.





Фото: скриншот документа

Документ вводится в действие с 12 октября 2024 года.

При этом признано утратившим силу совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области от 9 августа 2024 года "Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области". Согласно этому документу в черту города Алатау были включены части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 га.

Ранее сообщалось, что в новом городе Алатау образовано 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.