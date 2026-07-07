Акимат Алматы определил места платных парковок
Места размещения платных коммунальных парковок определены на 338 улицах города, в том числе 30 парковок площадочного вида.
В частности, платные (тротуарные) парковки находятся на следующих улицах:
- улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
- улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
- улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
- улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя)
- улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)
- проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
- проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева)
- улица Казыбек би (от улицы Айтиева до улицы Муканова)
- улица Казыбек би (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова)
- улица Жумалиева (от улицы Казыбек би до улицы Гоголя)
- улица Маргулана (от улицы Б.Момышулы до улицы Саина)
- улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра)
- улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)
- улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)
- улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова)
- улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева)
- улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова)
- улица Егизбаева (от улицы К.Сатпаева до улицы Розыбакиева)
- улица К.Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского)
- улица К.Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина)
- улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
- улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
- улица Муратбаева (от улицы Казыбек би до улицы Толе би)
- улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Казыбек би; от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева)
- улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя)
- улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева)
- микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей №7)
- Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К.Сатпаева
- улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
- улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя)
- улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова)
- улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева)
- улица Толе би, 298/3
- улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека
- улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева)
- проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная)
- проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина)
- проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова)
- улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева)
- улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова)
- улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая)
- улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова)
- улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева)
- улица Брусиловского (от улицы К.Сатпаева до проспекта Абая)
- проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева)
- улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы)
- улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би)
- все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова)
- улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона)
- проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина)
- улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау)
- улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)
- улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова)
- улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)
- улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова)
- улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса)
- улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)
- улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова)
- проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова)
- улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова)
- улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова)
- улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол).
- улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра, от Гоголя до Толе би).
- улица Нурмакова (от улицы Толе би до улицы Айтеке би)
- улица Нурмакова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
- улица Нурмакова (от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра)
- улица Карасай батыра (от улицы Муканова до улицы Ауэзова)
- улица Кабанбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова)
- улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Шарипова)
- улица Кабанбай батыра (от улицы Нурмакова до улицы Муканова)
- улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Муканова)
- улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)
- улица Жамбыла (от улицы Байзакова до улицы Муканова)
- улица Досмухамедова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра)
- улица Карасай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова )
- улица Богенбай батыра (от улицы Досмухамедова до улицы Кожамкулова)
- улица Муратбаева (от улицы Карасай батыра до улицы Шевченко)
- улица Шагабутдинова (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би)
- улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
- улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до проспекта Абая)
- улица Досмухамедова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
- улица Муратбаева (от улицы Толе би до улицы Карасай батыра)
- улица Жумалиева (от улицы Жамбыла до улицы Толе би)
- улица Карасай батыра (от улицы Ауэзова до проспекта Гагарина)
- улица Богенбай батыра (от улицы Сагындыкова до проспекта Гагарина)
- улица Гоголя (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)
- улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра).
Посмотреть все улицы с платными парковками можно здесь.
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно. Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы, который устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.