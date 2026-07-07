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Право

Акимат Алматы определил места платных парковок

Платные парковки Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:47 Фото: Zakon.kz
Постановлением акимата города Алматы от 2 июля 2026 года определены места размещения платных коммунальных парковок, сообщает Zakon.kz.

Места размещения платных коммунальных парковок определены на 338 улицах города, в том числе 30 парковок площадочного вида.

В частности, платные (тротуарные) парковки находятся на следующих улицах:

  • улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
  • улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
  • улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)
  • улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя)
  • улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)
  • проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
  • проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева)
  • улица Казыбек би (от улицы Айтиева до улицы Муканова)
  • улица Казыбек би (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова)
  • улица Жумалиева (от улицы Казыбек би до улицы Гоголя)
  • улица Маргулана (от улицы Б.Момышулы до улицы Саина)
  • улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра)
  • улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)
  • улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)
  • улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова)
  • улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева)
  • улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова)
  • улица Егизбаева (от улицы К.Сатпаева до улицы Розыбакиева)
  • улица К.Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского)
  • улица К.Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина)
  • улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
  • улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)
  • улица Муратбаева (от улицы Казыбек би до улицы Толе би)
  • улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Казыбек би; от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева)
  • улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя)
  • улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева)
  • микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей №7)
  • Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К.Сатпаева
  • улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
  • улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя)
  • улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова)
  • улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева)
  • улица Толе би, 298/3
  • улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека
  • улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева)
  • проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная)
  • проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина)
  • проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова)
  • улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева)
  • улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова)
  • улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая)
  • улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова)
  • улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева)
  • улица Брусиловского (от улицы К.Сатпаева до проспекта Абая)
  • проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева)
  • улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы)
  • улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би)
  • все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова)
  • улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона)
  • проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина)
  • улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау)
  • улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)
  • улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова)
  • улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)
  • улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова)
  • улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса)
  • улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)
  • улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова)
  • проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова)
  • улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова)
  • улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова)
  • улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол).
  • улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра, от Гоголя до Толе би).
  • улица Нурмакова (от улицы Толе би до улицы Айтеке би)
  • улица Нурмакова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
  • улица Нурмакова (от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра)
  • улица Карасай батыра (от улицы Муканова до улицы Ауэзова)
  • улица Кабанбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова)
  • улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Шарипова)
  • улица Кабанбай батыра (от улицы Нурмакова до улицы Муканова)
  • улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Муканова)
  • улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)
  • улица Жамбыла (от улицы Байзакова до улицы Муканова)
  • улица Досмухамедова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра)
  • улица Карасай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова )
  • улица Богенбай батыра (от улицы Досмухамедова до улицы Кожамкулова)
  • улица Муратбаева (от улицы Карасай батыра до улицы Шевченко)
  • улица Шагабутдинова (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би)
  • улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
  • улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до проспекта Абая)
  • улица Досмухамедова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)
  • улица Муратбаева (от улицы Толе би до улицы Карасай батыра)
  • улица Жумалиева (от улицы Жамбыла до улицы Толе би)
  • улица Карасай батыра (от улицы Ауэзова до проспекта Гагарина)
  • улица Богенбай батыра (от улицы Сагындыкова до проспекта Гагарина)
  • улица Гоголя (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)
  • улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра).

Посмотреть все улицы с платными парковками можно здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно. Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы, который устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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