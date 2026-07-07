Акимат Алматы определил места платных парковок

Постановлением акимата города Алматы от 2 июля 2026 года определены места размещения платных коммунальных парковок, сообщает Zakon.kz.

Места размещения платных коммунальных парковок определены на 338 улицах города, в том числе 30 парковок площадочного вида.

В частности, платные (тротуарные) парковки находятся на следующих улицах:

улица Тлендиева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)

улица Брусиловского (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)

улица Туркебаева (от улицы Толе би до проспекта Райымбек батыра)

улица Муратбаева (от улицы Макатаева до улицы Гоголя)

улица Шарипова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)

проспект Абая (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)

проспект Абая (от улицы Каримова до улицы Розыбакиева)

улица Казыбек би (от улицы Айтиева до улицы Муканова)

улица Казыбек би (от улицы Кожамкулова до улицы Байтурсынова)

улица Жумалиева (от улицы Казыбек би до улицы Гоголя)

улица Маргулана (от улицы Б.Момышулы до улицы Саина)

улица Шаляпина (от улицы Саина до улицы Утеген батыра)

улица Байкадамова (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)

улица Дунаевского (от улицы Жарокова до проспекта Гагарина)

улица Утепова (от улицы Розыбакиева до улицы Жарокова)

улица Утепова (от улицы Жарокова до проспекта Серкебаева)

улица Радостовца (от улицы Тимирязева до улицы Жандосова)

улица Егизбаева (от улицы К.Сатпаева до улицы Розыбакиева)

улица К.Сатпаева (от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского)

улица К.Сатпаева (от улицы Тургут Озала до проспекта Гагарина)

улица Карасай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)

улица Богенбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Розыбакиева)

улица Муратбаева (от улицы Казыбек би до улицы Толе би)

улица Муратбаева (от улицы Гоголя до улицы Казыбек би; от проспекта Райымбек батыра до улицы Макатаева)

улица Шагабутдинова (от улицы Толе би до улицы Гоголя)

улица Айманова (от улицы Жандосова до улицы Тимирязева)

микрорайон Калкаман, 20 (перед Городской клинической больницей №7)

Бульвар имени Мусрепова в северном направлении от улицы К.Сатпаева

улица Радостовца (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)

улица Чокина (от улицы Толе би до улицы Гоголя)

улица Айтеке би (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова)

улица Айтеке би (от улицы Муканова до улицы Айтиева)

улица Толе би, 298/3

улица Б. Момышулы, 32/1, севернее проспекта Улугбека

улица Толе би (от улицы Тургут Озала до улицы Розыбакиева)

проспект Абая (от улицы Саина до улицы Янтарная)

проспект Абая (от улицы Утеген батыра до проспекта Алтынсарина)

проспект Абая (от улицы Розыбакиева до улицы Каримова)

улица Байзакова (от Бульвара Бухар Жырау до улицы К. Сатпаева)

улица Жарокова (от улицы Тимирязева до улицы Утепова)

улица Брусиловского (от улицы Кулымбетова до улицы Малая Абая)

улица Брусиловского (от улицы Карасай батыра до улицы Кулымбетова)

улица Туркебаева (от проспекта Абая до улицы К. Сатпаева)

улица Брусиловского (от улицы К.Сатпаева до проспекта Абая)

проспект Абая (от улицы Тлендиева до улицы Розыбакиева)

улица Шаляпина (от проспекта Алтынсарина до улицы Б. Момышулы)

улица Б. Момышулы (от улицы Жубанова до улицы Толе би)

все парковочные зоны на улице Тимирязева (от улицы Розыбакиева до улицы Байтурсынова)

улица Саина (от проспекта Абая до улицы Шаляпина (западная и восточная сторона)

проспект Абая (от улицы Б. Момышулы до улицы Саина)

улица Байзакова (от улицы Тимирязева до Бульвара Бухар Жырау)

улица Курмангазы (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)

улица Жамбыла (от улицы Ауэзова до Муканова, до улицы Байтурсынова)

улица Ауэзова (от улицы Гоголя до улицы Толе би)

улица Мынбаева (от улицы Жарокова до улицы Ауэзова)

улица Мынбаева (от улицы Ауэзова до улицы Манаса)

улица Шевченко (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)

улица Карасай батыра (от улицы Шагабутдинова до улицы Байтурсынова)

проспект Абая (от улицы Ауэзова до улицы Байзакова)

улица Жамбыла (от улицы Розыбакиева до улицы Ауэзова)

улица Толе би (от улицы Жумалиева до улицы Байтурсынова)

улица Богенбай батыра (от улицы Муканова до улицы Нурлы жол).

улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра, от Гоголя до Толе би).

улица Нурмакова (от улицы Толе би до улицы Айтеке би)

улица Нурмакова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)

улица Нурмакова (от улицы Жамбыла до улицы Кабанбай батыра)

улица Карасай батыра (от улицы Муканова до улицы Ауэзова)

улица Кабанбай батыра (от проспекта Гагарина до улицы Ауэзова)

улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Шарипова)

улица Кабанбай батыра (от улицы Нурмакова до улицы Муканова)

улица Кабанбай батыра (от улицы Жумалиева до улицы Муканова)

улица Кабанбай батыра (от улицы Муканова до улицы Байтурсынова)

улица Жамбыла (от улицы Байзакова до улицы Муканова)

улица Досмухамедова (от улицы Шевченко до улицы Кабанбай батыра)

улица Карасай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Муканова )

улица Богенбай батыра (от улицы Досмухамедова до улицы Кожамкулова)

улица Муратбаева (от улицы Карасай батыра до улицы Шевченко)

улица Шагабутдинова (от улицы Карасай батыра до улицы Толе би)

улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)

улица Шарипова (от улицы Кабанбай батыра до проспекта Абая)

улица Досмухамедова (от улицы Кабанбай батыра до улицы Толе би)

улица Муратбаева (от улицы Толе би до улицы Карасай батыра)

улица Жумалиева (от улицы Жамбыла до улицы Толе би)

улица Карасай батыра (от улицы Ауэзова до проспекта Гагарина)

улица Богенбай батыра (от улицы Сагындыкова до проспекта Гагарина)

улица Гоголя (от улицы Ауэзова до улицы Байтурсынова)

улица Ауэзова (от улицы Богенбай батыра до улицы Кабанбай батыра).

Посмотреть все улицы с платными парковками можно здесь.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось, что алматинцы смогут ставить машины на платные парковки возле своих домов бесплатно. Акимат города совместно с маслихатом разработали Правила организации дорожного движения в городе Алматы, который устанавливает порядок организации и функционирования парковочных пространств, включая коммунальные и частные парковки, регламентирует вопросы оплаты, льготных категорий, а также бесплатного пользования парковками для жителей в радиусе до 500 метров от места проживания.