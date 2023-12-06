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Могут ли ввести запрет на физическое наказание детей в Казахстане

Могут ли ввести запрет на физическое наказание детей в Казахстане Фото: freepik
Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах мажилиса 6 декабря 2023 года прокомментировал предложение эксперта ООН ввести в Казахстане запрет на физическое наказание детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что 5 декабря 2023 года руководитель программ по защите детства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Айсулу Бекмуса рекомендовала принять в Казахстане меры для введения прямого запрета на все виды телесных наказаний в семье, специализированных детских учреждениях и дошкольных организациях. Мотивировала она это тем, что в Казахстане 53% детей подвергаются минимум одной психологической или физической форме наказания со стороны взрослых членов семьи. 

Они поинтересовались позицией Минюста по данному вопросу. 

"Вопрос надо изучить, на самом деле такой вопрос мы сейчас не прорабатываем, но изучить можно. Я не могу сказать, надо изучить мировую практику, юридическая наука что по этому накопило, какие есть видения, надо с юристами базу поднять и проработать, а так на ходу я не могу сказать",  – ответил Азамат Ескараев.

Он добавил, что вопрос требует всестороннего и глубокого изучения с юридической и моральной точки зрения.

"Сейчас у меня готового ответа нет, это требует глубокого и четкого понимания ситуации и выработки консолидированной позиции по этому вопросу. Мы ничего не ждем, мы готовы изучить, мы же не отказываемся, с широкими кругами, научной общественностью. И в целом общественностью мы готовы проработать, изучить и соответствующее решение выработать. Это (инициирование такой нормы – Прим. ред.) не входит в мою компетенцию", – резюмировал глава Минюста.

6 декабря 2023 года министр юстиции Азамат Ескараев также рассказал, в каком случае власти рассмотрят петицию против семейно-бытового насилия. 

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