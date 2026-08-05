В Казахстане вводится новый стандарт по системам видеонаблюдения

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК подписал приказ от 17 июля 2026 года о некоторых вопросах стандартизации, сообщает Zakon.kz.

"Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2026 года СТ РК "Системы видеонаблюдения. Требования к типам и размещению видеокамер", - говорится в документе.

При этом с 1 сентября 2026 года отменяется действие СТ РК 1756-2024 "Услуги торговли. Общие требования". Одновременно утверждается и вводится в действие СТ РК 1756 "Услуги торговли. Общие требования".

Приказ вступает в силу со дня его подписания.