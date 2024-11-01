В Казахстане запустили пилотный проект по оказанию электронных госуслуг в сфере строительства

Совместным приказом министра промышленности и строительства, МЦРИАП, МНЭ запущен пилотный проект оказания госуслуг "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)", "Согласование эскиза" и т.д., сообщает Zakon.kz

"Запустить пилотный проект оказания государственных услуг "Предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции (перепланировки и переоборудования)", "Согласование эскиза (эскизного проекта)" и "Выдача технических условий на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения" посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра по городам республиканского, областного и районного значения и столице РК, кроме городов Байконур и Алатау", — говорится в документе.

Также утвержден алгоритм взаимодействия по оказанию указанных государственных услуг.

Указывается, что в рамках реализации пилотного проекта оказания перечисленных госуслуг посредством автоматизированной информационной системы государственного градостроительного кадастра разрешается интеграция с Единым государственным кадастром недвижимости, с государственной базой данных "Е-лицензирование".

Пилотный проект запускается с 12 ноября 2024 года по 1 октября 2025 года.

Совместный приказ вводится в действие с 12 ноября 2024 года.