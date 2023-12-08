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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане установили размеры МЗП, МРП, минимальные размеры пенсии и величину прожиточного минимума на 2024 год.
  • Размер гарантированного трансферта из Нацфонда составит 2 трлн тенге ежегодно в 2024–2026 годах.
  • Министров, акимов и глав нацхолдингов будут увольнять за плохой инвестиционный климат: Токаев подписал указ о повышении эффективности работы по привлечению инвестиций.
  • Кто и как будет контролировать исполнение поручений Президента: указ Главы государства.
  • Конституционный суд разъяснил, что уголовное наказание за членовредительство осужденного законно, если его целью было неподчинение законным требованиям администрации учреждения уголовно-исполнительной системы.
  • Конституционный суд считает, что нужно усовершенствовать закон, регламентирующий порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
  • Правительство изменило границы города Қонаев Алматинской области.
  • Министерство транспорта утвердило правила проведения конкурсов на международные и на субсидируемые авиаперевозки.

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