Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Возможность получения отсрочки по уплате госпошлины предусмотрели в ГПК и АППК

В ГПК и АППК предусмотрели возможность получения отсрочки по уплате госпошлины при подаче иска в суд Фото: freepik
Президент подписал закон, который вносит соответствующие поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в статьях 103 и 106 ГПК предусмотрена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины с подаваемого в суд иска.

Так, в статье 106 теперь говорится:

Освобождение истца от уплаты государственной пошлины с подаваемого в суд иска или предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

В этом случае к документам, прилагаемым к иску, нужно приложить ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.

Аналогичные поправки вносятся в АППК. Так, согласно дополнениям, внесенным в пп. 2) части 8 статьи 131 АППК, при подаче административного иска к документам нужно приложить:

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Помимо этого поправки вносятся в закон "О специальных экономических и индустриальных зонах". Законодатель уточнил условия применения налоговых преференций участниками СЭЗ.

Участники специальных экономических зон применяют налоговые преференции в зависимости от стоимости проекта по следующим категориям:

  • категория А – стоимость проекта до 3 000 000 МРП (с 1 января 2024 года МРП равен 3692 тенге, соответственно, стоимость проекта должна быть до 11 076 000 000 тенге);
  • категория B – стоимость проекта от 3 000 000МРП до 14 500 000 МРП (от 11 076 000 000 до 53 534 000 000 тенге);
  • категория С – стоимость проекта от 14 500 000 МРП (от 53 534 000 000 тенге).

При этом участникам специальных экономических зон, осуществляющим деятельность в отраслях по производству продуктов питания, текстильных изделий, одежды, кожаной и относящейся к ней продукции, производству компьютеров, электронного и оптического оборудования, производству электрического оборудования, присваивается категория B при стоимости проекта от 1 000 000 МРП до 14 500 000 МРП.

Закон вводится в действие 1 января 2024 года.

Читайте подробнее о том, как, кому и на каких условиях предоставляется отсрочка по уплате государственной пошлины в судах. Также в этом материале вы найдете информацию о том, что еще изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года.

Читайте также

В Казахстане установят ставки для определения размеров вреда при вырубке деревьев в городах
В Казахстане установят ставки для определения размеров вреда при вырубке деревьев в городах
Мажилис одобрил законопроект о борьбе с выводом капитала
Борьба с выводом капитала из страны: Мажилис одобрил законопроект
Что изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года
Что изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года
Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Счастью не было предела: 20 миллионов тенге вместо квартиры пожелал победитель лотереи
Переписки казахстанцев в WhatsApp "опубликовали" в Сети
В Казнете показали, как КНБ "следит" за переписками в WhatsApp
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ опубликовал пороги достаточности на 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: