Возможность получения отсрочки по уплате госпошлины предусмотрели в ГПК и АППК

Президент подписал закон, который вносит соответствующие поправки в некоторые законы по вопросам налогообложения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в статьях 103 и 106 ГПК предусмотрена возможность предоставления отсрочки по уплате госпошлины с подаваемого в суд иска.

Так, в статье 106 теперь говорится:

Освобождение истца от уплаты государственной пошлины с подаваемого в суд иска или предоставление отсрочки по уплате государственной пошлины осуществляется по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

В этом случае к документам, прилагаемым к иску, нужно приложить ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом.

Аналогичные поправки вносятся в АППК. Так, согласно дополнениям, внесенным в пп. 2) части 8 статьи 131 АППК, при подаче административного иска к документам нужно приложить:

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство об отсрочке по уплате государственной пошлины по основаниям, предусмотренным Кодексом Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Помимо этого поправки вносятся в закон "О специальных экономических и индустриальных зонах". Законодатель уточнил условия применения налоговых преференций участниками СЭЗ.

Участники специальных экономических зон применяют налоговые преференции в зависимости от стоимости проекта по следующим категориям:

категория А – стоимость проекта до 3 000 000 МРП (с 1 января 2024 года МРП равен 3692 тенге, соответственно, стоимость проекта должна быть до 11 076 000 000 тенге);

категория B – стоимость проекта от 3 000 000МРП до 14 500 000 МРП (от 11 076 000 000 до 53 534 000 000 тенге);

категория С – стоимость проекта от 14 500 000 МРП (от 53 534 000 000 тенге).

При этом участникам специальных экономических зон, осуществляющим деятельность в отраслях по производству продуктов питания, текстильных изделий, одежды, кожаной и относящейся к ней продукции, производству компьютеров, электронного и оптического оборудования, производству электрического оборудования, присваивается категория B при стоимости проекта от 1 000 000 МРП до 14 500 000 МРП.

Закон вводится в действие 1 января 2024 года.

Читайте подробнее о том, как, кому и на каких условиях предоставляется отсрочка по уплате государственной пошлины в судах. Также в этом материале вы найдете информацию о том, что еще изменится в Налоговом кодексе с 1 января 2024 года.