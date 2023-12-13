Каким будет дизайн-код города Алматы

Документ вынесен на публичное обсуждение, после чего маслихат города примет соответствующее решение, сообщает Zakon.kz.

Дизайн-код включает в себя правила формирования архитектурно-ландшафтной среды, оформления концепции внешнего облика улиц, магистралей, туристских маршрутов, других территорий города и размещения элементов благоустройства, а также требований по оформлению фасадов зданий и сооружений.

В границах исторического центра, а также охранных зонах памятников истории и культуры подлежат сохранению или восстановлению все градостроительные объекты и их характеристики, культурная и историческая ценность.

Документ направлен на формирование комфортной городской среды, в нем определены основные модели территориального планирования и требования к организации планировочной структуры с учетом следующих требований:

требования к оформлению и наполнению различных носителей информации, а также по отделке объектов, на которых они располагаются;

требования по установке и оформлению элементов системы навигации;

базовый перечень требований к выбору и расположению уличной мебели, нестационарных торговых объектов (НТО) и безотносительно классификации городских территорий по основным морфотипам застройки;

требования к ландшафтному дизайну по озеленению городской среды с учетом местных природно-климатических условий, специфику зеленых насаждений и потребностей экологии;

требования по оформлению и отделке фасадных элементов;

требования по оформлению элементов временных ограждений.

Размещение муралов (граффити, стрит-арта) и элементов городских пространств осуществляется по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в сфере архитектуры и градостроительства. Для согласования нужно направить заявление о размещении мурала (граффити, стрит-арта) и элементов городских пространств с приложением эскизного проекта, фотографий фасада (до и после), договора с собственником объекта или с лицами, обладающими иными вещными правами.



Отделка фасадов и различных фасадных элементов производится по согласованию со структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства.

Ответственность за нарушение требований дизайн-кода устанавливается в соответствии с законодательством РК. Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных статьей 17 Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную законами РК.

Дизайн-кодом определена цветовая палитра города

Цветовая палитра города определяет его восприятие, в том числе целостность образа. Корректное применение цветовой палитры позволяет сформировать индивидуальный облик каждого района. Установленная дизайн-кодом палитра распространяется на все элементы городской среды:

цвет отделочных материалов зданий, кроме натуральных материалов, и если не согласован иной выбор цвета в рамках индивидуального проекта;

цветовые гаммы вывесок, рекламы, табличек и логотипов, используемых во внешнем оформлении зданий, учреждений и организаций, если иное не согласовано в рамках индивидуального проекта;

выбор цвета для оформления объектов благоустройства, всей городской мебели, в том числе нестационарных объектов торговли (НОТ), лавок, скамеек, урн, велопарковок, ограждений дорожек и клумб, рекламных конструкций, а также инженерных сооружений, в том числе опор освещения.

Чем обосновывают выбор цветов разработчики дизайн-кода

"В казахской культуре цветам придается глубокое символическое значение, отражающее мировосприятие казахского народа. Шесть основных цветов широко используются в казахских фразеологизмах и отражают мировосприятие казахов: сары (желтый), көк (синий), жасыл (зеленый), қызыл (красный), қоңыр (коричневый), ақ (белый), қара (черный)". Margulan, 1982

Зеленый и синий рекомендуются как основные цвета городской навигации.

Фото: скриншот дизайн-кода

Зеленый – это священный цвет, который часто ассоциируется с природой, молодостью и возрождением. В исламе, который является доминирующей религией среди казахов, зеленый также считается священным цветом. Цвет выбран основным цветом навигации. В нем делаются надомные таблички и уличные указатели.

Синий – цвет, который традиционно связан с небом и бесконечностью. У казахов он может символизировать защиту и духовность. Дополнительный цвет навигационный цвет.

Красный и темно-красный – цвет жизни, страсти и смелости. Также он может символизировать красоту и здоровье. Информационные таблички, объекты культурного наследия.

Черный цвет, который может иметь двойственное значение: с одной стороны, это цвет траура и печали, с другой – защиты и мощи. Навигация для бизнес- объектов и новых районов.

Белый (светло-серый) цвет подходит для общих зон, где необходимо создать атмосферу чистоты и порядка. Навигация для бизнес-объектов и новых районов.

Какие шрифты можно использовать

Рекомендации по выбору шрифтов касаются вывесок и рекламы, для которых не разработан утвержденный фирменный стиль.

При этом Правила использования шрифтов:

надписи для вывесок можно набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с заглавной, или прописными (большими) буквами;

прописные буквы всегда следует набирать вразрядку. Строчные буквы разряжать запрещается • на исторических зданиях и объектах следует использовать шрифты с засечками;

на современных зданиях – без засечек;

не рекомендуется использовать для вывесок курсивное написание шрифта;

искажение букв (расширение, сужение, сплющивание) недопустимо.

В городской навигации допустимо использование двух гарнитур в одном макете. При этом гарнитуры должны контрастно отличаться друг от друга. Наиболее используемые шрифтовые пары: Casus Pro - Aktiv grotesk, TT Hoves - Cera Pro, Lora - Aktiv grotesk, PT Serif - Futura PT, PT Serif - PT Sans, Futura PT - Petersburg.

Требования к объектам и носителям информации

Дизайн-код содержит рекомендации по оформлению и наполнению различных носителей информации, а также по отделке объектов, на которых они располагаются. Разработка типологии универсальных носителей информации для города необходима с целью предотвращения пренебрежения предпринимателями существующих норм и правил оформления фасадов и прилегающих территорий. Рекомендации позволят избежать возникновения негабаритных носителей информации с неправильными цветовыми решениями, которые перебивают архитектуру зданий и создают ощущение беспорядка и визуального шума.

Документом установлены требования к 7 типам объектов:

Помещения на 1-м этаже: встроенные помещения, расположенные на первом этаже здания.

Помещения на 2-м этаже: встроенные помещения, расположенные на втором этаже здания.

Пристройки и отдельно стоящие здания. Встроенно пристроенные помещения и отдельно стоящие здания высотой 1-3 этажа.

Нестационарные торговые объекты (НТО): временные некапитальные объекты: киоски, павильоны, торговые палатки.

Торговые и многофункциональные центры: отдельно стоящие торгово-развлекательные, многофункциональные комплексы и бизнес-центры.

Арки: встроенные помещения, имеющие входные группы в арках зданий и расположенные на 1-м, 2-м, цокольном или полуподвальном этаже.

Полуподвальные и цокольные помещения: встроенные помещения, расположенные в полуподвальном пространстве и на цокольном этаже здания.

Как правильно оформить и разместить вывеску

Дизайн-код устанавливает следующие требования:

Вывеска размещается в той части фасада, где непосредственно расположена организация, к которой она относится.

Нельзя размещать вывески с выступом за боковые пределы фасада.

Нельзя размещать вывески на фасадах жилых зданий, где нет входа в помещение, к которому относится вывеска.

Поврежденные при установке информационных конструкций фасады должны быть отремонтированы.

Любые информационные конструкции должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от мемориальных досок и знаков дорожного движения.

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и рекламы возможна только на специально предназначенных для этого стендах.

Нельзя размещать вывески на уровне жилых этажей.

Вывески на козырьке должны располагаться на одной горизонтальной оси в центре фриза (промежутка между этажами).

Установленные конструкции не должны мешать функционированию объектов инженерной инфраструктуры.

Не допускается наносить изображения и надписи непосредственно на поверхность фасадов зданий.

Запрещается использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве вывесок.

Запрещается использовать в качестве лицевой стороны информационной конструкции баннерную ПВХ-ткань (за исключением световых коробов).

Нельзя размещать вывески на ограждениях и плитах балконов, на лоджиях и эркерах

Нельзя перекрывать архитектурные элементы зданий (карнизы, лепнину, пилястры и т. п.).

Информационные конструкции, печатная продукция, баннеры или сообщения, наносимые на поверхность остекления с помощью краски или пленки, могут занимать не более 30% площади оконных проемов и витрин первых и цокольных этажей.

Нельзя дублировать одну и ту же информацию на плоскости фасада и в витринах.

Нельзя размещать вывески с заступом на поле оконных или дверных проемов.

Помимо этого в документе говорится, что содержание вывесок, информационных конструкций, рекламных щитов и архитектурной подсветки в исправном, безопасном, целостном, чистом и эстетически приемлемом состоянии является ответственностью организаций, осуществляющих управление и обслуживание жилищного фонда, или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся собственниками, владельцами или арендаторами зданий и помещений.

Запрещена вертикальная ориентация надписей вывесок, информационных табличек и указателей, расположенных на фасадах зданий. Исключение – существующие вывески советского периода.

Запрещается размещение на информационных конструкциях посторонних объявлений, надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к непосредственным задачам конструкции.

Владелец информационной конструкции, собственник или арендатор объекта недвижимости, на котором установлены информационные конструкции, не соответствующие требованиям дизайнкода, обязаны демонтировать их.

Как должны быть оформлены и размещены универсальные носители информации

Недопустимо:

использовать перетяжки как элемент наружной рекламы: они закрывают перспективу улицы;

размещать рекламу в треугольнике видимости и на дорожных ограждениях: она закрывает обзор, мешает пешеходам и портит городскую панораму;

не следует использовать в рекламе цвета знаков дорожного движения и указателей ввиду того, что это отвлекает водителя;

размещать рекламу там, где она может отвлечь водителя и создать опасную ситуацию на дороге;

запрещено размещать рекламные конструкции на окнах, балконах и витринах, а также использовать звуковую рекламу;

рекламные конструкции запрещено размещать на разделительных полосах движения и в пределах видимости водителей автомобилей. Расстояние от проезжей части до конструкции должно быть не менее 0,6 м.

Допустимо:

билборды следует размещать в местах озеленения и на разделительных полосах главных улиц;

билборд 6х3 м разрешено устанавливать на расстоянии не менее 5 м от НТО и павильонов ОТ, не менее 15 м от фасадов зданий, не менее 5 м от стволов деревьев;

размещение билборда возможно при наличии не менее 2,5 м от краев разделительной полосы;

зона сити-форм и афишных стендов: места озеленения шириной 1,5-3 м (с отступом 1,2 м от края проезжей части) или тротуар шириной не менее 2 м параллельно направлению движению пешеходов. Расстояние не менее 2,5 м от стволов деревьев, не менее 0,6 м от кромки бортовых камней и обочин;

не допускается оклейка стен первых этажей пленкой и баннерами. Для визуальных акцентов, брендирования и рекламы рекомендуется использовать только интерьерную часть витрины.

Требования к размещению остановок общественного транспорта

Остановки наземного транспорта должны быть выполнены по единому проекту на всей территории города.

Цвета для оформления остановок должны соответствовать цветовому коду города, предложенному настоящим дизайн-кодом.

Киоски и иные НТО должны быть установлены на расстоянии не более 3 метров от остановок наземного транспорта (или встроены в павильон остановки).

При этом посадочный карман или зона посадки пассажиров должна составлять не менее 20 метров. При расположении киосков и НТО в границах посадочной зоны остановок наземного транспорта расстояние от края киоска до границы проезжей части должно составлять не менее 3 метров.

Фасад киосков и НТО должен быть сориентирован к пешеходной части тротуара и в противоположную от проезжей части сторону. В жилых районах автобусные остановки должны располагаться таким образом, чтобы никому из горожан не приходилось идти до остановки пешком более 400 метров от своего дома, работы или же популярных мест. Кроме того, автобусные остановки должны располагаться с учетом сложившихся пешеходных потоков и как можно ближе к популярным объектам, включая торговые центры, школы, места отдыха и т.д.

Информация о маршрутах и расписание

Информация о маршрутах и их расписании движения должна быть представлена на всех остановках. Информационные стенды с расписанием должны располагаться на высоте в диапазоне от 900 до 1800 мм. Информация, имеющая особое значение для людей, использующих инвалидные коляски, должна располагаться в нижней части листа, а любая важная информация должна отображаться на высоте не более 1700 мм. Если окружающего уличного освещения недостаточно, то следует предусмотреть дополнительное освещение на самой остановке.

Оформление городских пространств

Типология городских пространств предполагает два уровня различения.

1. Деление городской застройки на категории по времени возведения и гомогенности стиля строений.

По итогам предварительного анализа в городской среде Алматы выявлено пять категорий застройки:

Категория 1 – Советская застройка

Категория 2 – Исторический центр

Категория 3 – ИЖС

Категория 4 – Новое строительство

Категория 5 – Смешанный тип

Дизайн-код содержит требования к оформлению зданий каждой из категорий.

2. Разделение городской территории по функциональным морфотипам застройки.

Крупные монофункциональные объекты могут выделяться из общего визуального оформления и оформляться по специальным регламентам. Для согласования этих регламентов необходима разработка индивидуального проекта и согласование их с АГП (+градсовет). При отсутствии индивидуального проекта монофункциональные блоки застройки оформляются по регламентам категории прилегающих кварталов.

Система навигации

Также дизайн-код содержит отдельный раздел, посвященный системе навигации в городе. В нем представлены рекомендации по установке и оформлению элементов системы навигации.

В частности, говорится, что навигация – это система вывесок, указателей, информационных стендов с картой, на которой отмечено местонахождение пользователя, ближайшие достопримечательности и возможные направления движения.

В теплом климате материалы для элементов городской навигации выбирают с учетом воздействия на них солнечных лучей (во избежание выгорания материалов). Следует использовать не отсвечивающие (не бликующие) материалы. В условиях климата Алматы рекомендуется выбирать материалы, которые предотвращают образование льда и конденсата, а также обладают водоотталкивающими свойствами.

Следует отказаться от использования объемных деталей на элементах навигации для предотвращения скопления снега. Объемные конструкции требуют внимания к герметичности, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь. На территориях с длительным снежным периодом не рекомендуется использовать наземные указатели.

Отдельно прописаны особенности организации навигации для слабовидящих, слабослышащих граждан.

Арыки

Для Алматы арычная сеть является важным элементом инфраструктуры, который подчеркивает идентичность города, его уникальные исторические черты и воплощает в себе знаковый элемент уличного ландшафта.

При этом выявлено, что основным фактором подтоплений в отдельных частях города является то, что существующая арычная сеть местами не закольцована, отсутствуют соединения с водоотводными коллекторами, имеются участки с противоуклоном, что препятствует нормальному стоку дождевых и талых вод.

Сейчас в городе становится все меньше открытых, не заасфальтированных участков, впитывающих воду. Город интенсивно застраивается, при этом строительство новых арычных сетей практически не ведется. В связи с тем, что в верхних частях города ранее открытые участки заасфальтированы, талая и дождевая вода стекает вниз, вызывая подтопления нижних районов.

Многие логи и овраги, ранее принимавшие и пропускавшие большие объемы ливневых вод, в настоящее время самовольно засыпаны, застроены. В то же время у арычной сети есть запланированная пропускная способность, она не может принять воды больше, чем изначально спроектировано. При проектировании арычных сетей и ливневой канализации надо учитывать возможные объемы ливневых вод, строить перехватывающие каналы. От качества проектной документации зависит решение проблем с подтоплениями в Алматы.

Еще одним проблемным вопросом является засорение переходов под магистралями при обильных осадках. Нужна современная спецтехника, с помощью которой можно будет оперативно пробивать образовавшиеся засоры. В планах акимата создать специализированный гидроучасток, который можно будет оснастить необходимой техникой для быстрого реагирования на возникшие участки подтоплений и ликвидации причин.

Современная система ливневой канализации должна включать организацию, регулирование и транспортировку поверхностного стока, а также сооружения по очистке, сбросу и использованию вод. В этом направлении акиматом города Алматы ведется системная работа.

Нестационарные торговые объекты (НТО)

НТО – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, установленное на земельном участке без фундамента или позволяющее быстрый демонтаж, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

В частности, дизайн-код содержит следующую типологию элементов НТО:

Продуктовые киоски: торговля свежими фруктами, овощами, закусками, напитками и другими продуктами.

Фаст-фуд киоски: продажа быстрого питания, например, бургеры, хот-доги, пицца и т.д.

Цветочные павильоны: продажа цветов, букетов, растений и декоративных элементов.

Книжные и газетные киоски: продажа книг, газет, журналов и других печатных материалов.

Палатки и щиты: продажа одежды, обуви, аксессуаров и товаров повседневного спроса.

Художественные и ремесленные мастерские: продажа уникальных рукодельных изделий, искусства, украшений и сувениров.

Уличные кафе и рестораны: предоставление услуг общественного питания на улице.

Мобильные кофейни и ларьки: продажа кофе, чая и других напитков на вынос.

Мобильные ателье и ремонтные мастерские: предоставление услуг по починке одежды и ремонту бытовой техники.

Правила размещения НТО

Павильоны НТО должны располагаться минимум в 6 м от глухих фасадов зданий, в 10 м от фасадов с окнами, не менее 5 м от границ входных дверей, не менее 50 м на расстоянии от наружных стен технических сооружений. Отдельно стоящие НТО – объекты, расположенные на расстоянии более 30 м друг от друга. В этом промежутке запрещается размещать любые другие НТО. На участках улиц с низкой пешеходной активностью рекомендуется размещать одиночные НТО.

Расстояние павильонов НТО от границы пешеходного перехода – не менее 5 м, от пересечения перекрестка – не менее 10 м. При этом размещение на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается: в пределах треугольников видимости для условий "пешеход – транспорт" и "транспорт – транспорт" должно обеспечиваться открытое пространство.

Минимальное расстояние от НТО до границы проезжей части – 3 м. Торговый фронт не должен быть ориентирован на проезжую часть.

Запрещено размещать НТО ближе 10 м от границ входов и выходов из подземных переходов.

Минимальное расстояние от НТО до оси ствола дерева – 5 м.

Какой должна быть городская мебель

В раздел включены требования к расположению лавок и скамеек, урн, велопарковок, вазонов и клумб, а также правила оформления парковочных пространств.

Городская мебель должна быть удобной, эстетичной, безопасной, соответствовать стандартам, а также иметь единый стиль и дизайн.

При этом поврежденная мебель должна немедленно заменяться или ремонтироваться, а не просто перекрашиваться, для чего следует создать службы быстрого реагирования.

В городских общественных пространствах должен быть представлен широкий спектр мест для сидения. Места для сидения без спинки – для кратковременного отдыха вдоль улиц, на площадях и в транзитных скверах. Скамьи со спинкой, лежаки, столы для пикника – для размещения на прогулочных маршрутах, на озелененных территориях и во дворах.

В летнее время места для сидения следует размещать в затененных местах или оборудовать скамейки с навесами. Материалы и покрытия, используемые для изготовления элементов, не должны выгорать на солнце. Для сидений следует подбирать материалы, которые при нагревании не вызывают ожогов. Возможно использование натурального, архитектурного бетона, композитных материалов, камня светлых оттенков.

Размещение урн в городских общественных пространствах обязательно. Урны должны размещаться в углублениях пешеходного пространства, не мешая потоку пешеходов. При расположении рядом со скамьями урна должна находиться на расстоянии не менее 50 см и не более метра от торцевой части скамьи с одной или с двух сторон от скамьи.

Материалы, из которых выполняются урны, должны препятствовать их сильному нагреванию. Урны должны быть организованы таким образом, чтобы их можно было легко чистить от накапливающегося снега и очищать от накопленного мусора.

Приствольные решетки и ограждения

Приствольные решетки и ограждения защищают стволы деревьев и их прикорневую часть от вытаптывания и повреждения. Устанавливаются в мощение (покрытие) на участках с высоким пешеходным потоком. Решетки могут быть разной формы (круглые, квадратные, прямоугольные), разного дизайна и выполненные из разных материалов.

На участках с невысокой пешеходной активностью (пешеходные парковые зоны, тротуары дворовых территорий) приствольные решетки могут заменяться защитным водопроницаемым покрытием: гравийным, щебеночным, мульчированием, в том числе посадкой растений с выделением границ бортовым камнем или элементом мощения.

Приствольные ограждения применяются для антивандальной защиты ценных пород деревьев, предотвращения уплотнения грунта вокруг ствола дерева.

Теневые навесы

Погодные условия могут препятствовать досугу на открытом воздухе, в том числе связанном со спортом или детским досугом. В таких случаях установка модульных теневых навесов на спортивных, детских площадках и площадках для отдыха становится решением проблемы. Навесы защищают от дождя и солнечных лучей, обеспечивая комфортные условия для физической активности на открытом воздухе. Навес подходит для размещения под ним любого спортивного оборудования (воркаут, кроссфит, уличные тренажеры), а также игровых комплексов и детских площадок.

Освещение

Элементы освещения обеспечивают хорошую видимость в темное время суток, повышая безопасность передвижения пешеходов, велосипедистов и транспортных средств.

К элементам функционального освещения относятся:

опоры освещения (мультиконсольные, колонны, модульные колонны), подвесные элементы освещения (для проезжей части и пешеходных зон), настенные элементы освещения;

модульные колонны и колонны для освещения площадей и рекреационных площадок;

мультиконсольные элементы для установки на улицах, во дворах и в парках;

подвесное освещение для проезжей части (на узких улицах) и в пешеходных зонах (на пешеходных улицах);

настенное освещение для использования на узких улицах, для установки на фасадах зданий, в первых этажах которых располагаются объекты торгово-бытового назначения.

Проектируя освещение общественных пространств, примыкающих к жилой застройке, необходимо размещать его так, чтобы предотвратить возможность засвечивания окон жилых домов. Высота вертикальных (не встраиваемых) элементов может варьироваться от 4 до 20 м и не должна превышать высоту прилегающей застройки. Рекомендуемая цветовая температура светильников должна составлять 2700-4000 К. Целесообразно использовать светодиодные источники освещения.

Подсветка зданий

Для создания комфортной городской среды принципиально важным является создание достаточного уровня освещенности в местах притяжения людей. Это делается для достижения максимального уровня безопасности, в том числе на психологическом уровне. Подсветка зданий и объектов используется для выделения отдельных элементов из городской среды, для акцентирования архитектурных элементов зданий, а также для создания комфортной световой среды в городе в ночное время.

Рекомендации предполагают соблюдение светотехнической эффективности осветительных установок с учетом их функционального назначения и физиологии зрения. Эффективность оценивается, главным образом, по уровню видимости для пешеходов и водителей, безаварийности работы оборудования при минимальных затратах электроэнергии, условий зрительной работы пешеходов и эстетики освещения с учетом материалов и оборудования на улицах и площадях.

При создании декоративной подсветки необходимо учитывать архитектурную структуру фасада здания: расположение и ритм окон и простенков, декоративные детали и акцентные элементы. Для зданий, имеющих историческую, архитектурную, градостроительную и художественную ценность, применяется подсветка с направленным светом, акцентирующим внимание на деталях и выгодно подчеркивающим их. Также допускается использование равномерного освещения всего фасада для создания эффекта дневного освещения.

Для рядовых зданий также рекомендована подсветка карнизов и входных групп. Дополнительное декоративное освещение может применяться на глухих торцах и простенках. Рекомендуемые источники света светодиоды с цветовой температурой не более 3500 К, дающие теплый белый свет. Использование цветной подсветки возможно при ее эстетической обоснованности и взаимосвязи с архитектурным решением здания (с разрешения Управления городского планирования и урбанистики города Алматы). Интенсивность и направление архитектурного освещения подбираются таким образом, чтобы не мешать пешеходам и автомобилистам.

Канализационные люки

Канализационные люки являются частью инженерного оборудования городской среды, но вместе с тем воспринимаются как важная визуальная часть городской среды. Их внешний вид может быть частью городской айдентики и туристического образа города.

Допустимы следующие виды изображений на канализационных люках:

стилизованные городские пейзажи и виды;

городские логотипы;

паттерны и узоры, сочетающиеся с городской айдентикой.

Для различных районов возможно выбирать различные паттерны канализационных люков. Для одного типа канализационных люков в границах одного квартала принимается только один тип изображения.

Также дизайн-код содержит требования к организации комьюнити-поинтов, велопарковок, парковочных пространств.

Рекомендации по установке велопарковок и парковок для самоктов

Городские парковки для самокатов и аналогичные им конструкции могут быть установлены:

параллельно стенам, краям сооружений и прочим вертикальным конструкциям – на расстоянии 0,4 м от них;

параллельно проезжей части вдоль бортового камня – на расстоянии 0,4 м от края дороги;

чтобы обеспечить удобство пользования велопарковками и не создавать препятствий для пешеходного движения, следует соблюдать необходимые расстояния между стойками и другими объектами;

частные велосипедные парковки и парковки для самокатов рекомендуется размещать аналогично городским конструкциям. В отдельных случаях допускается отступление от вышеуказанных рекомендаций по согласованию с балансодержателем территории;

установку парковок следует производить в хорошо освещенных местах, выбранных с учетом зон обзора существующих городских камер видеонаблюдения для предотвращения случаев краж и вандализма.

Организация парковок

Парковка (автостоянка) может быть как помещением открытого типа (линейная или плоскостная парковка), так и закрытого (автостоянка, паркинг). Дизайн-кодом регламентируется оформление плоскостных и линейных парковок открытого типа, как части общегородского пространства. В случае крытых паркингов дизайн-код регламентирует только внешнее оформление зданий автостоянок в части цветового дизайна и размещения вывесок и табличек.

Необходимо пространственно отделять парковочные пространства от пешеходной среды. Это можно сделать при помощи:

газона

кадочных растений

парковочных столбиков

столбиков или ограждений

рельефного мощения

цветовой разметки, в том числе цветного асфальтового покрытия

при расположении парковки вдоль арыка необходимо отделять парковочное пространство от арыка бордюром или ограждением

Озеленение и ландшафтный дизайн города

В Алматы континентальный климат, высокая инсоляция, некомфортный тепловой режим, высокая загазованность и запыленность воздушного бассейна. Это требует внимательного подхода к озеленению города и ландшафтному дизайну общегородских территорий.

При этом должны учитываться следующие основные принципы озеленения:

создание и восстановление зеленых посадок при строительстве или реконструкции пешеходных связей и маршрутов, вдоль существующих и строящихся автомагистралей, на свободных от застройки и транспортной инфраструктуры территорий, в том числе технических (зоны охраны, полосы отчуждения, территория внутри транспортных развязок и т.п.);

озеленение автостоянок и парковок;

преимущественно высаживаются ширококронные деревья для защиты от перегрева и выноса выхлопных газов в верхние слои атмосферы;

организация общегородской системы автополива (наподобие системы питьевого водоснабжения) с разводкой по улицам меридионального направления.

Наряду с использованием зеленых насаждений в открытом грунте для озеленения могут применяться контейнерное, вертикальное озеленение и озеленение крыш.

Ассортимент посадочного материала рекомендует для города Алматы ученый совет РГП "Институт ботаники и фитоинтродукции" КН МОН РК.



Балконы и лоджии

Также дизайн-код содержит требования к оформлению фасадов, козырьков, навесов, входных групп, элементов зданий, а также балконов и лоджий.

Мы расскажем, как следует оформлять балконы и лоджии. Так, с целью сохранения первоначального облика здания при эксплуатации балконов и лоджий не допускается:

перекрашивание ограждений балконов в цвета, отличающиеся от проектных;

изменение формы и конструкции балконов и лоджий, изменение и снос декоративных элементов, присутствующих в исходном проекте;

самовольное устройство козырьков, наружных приспособлений для сушки белья, а также цветочных горшков с поддонами за балконным ограждением.

Все балконы в пределах одного здания должны быть одинаковыми, не допускается частичная замена отделки балконов. При этом используемые цвета и материалы должны быть идентичными, если архитектурой здания не предусмотрено иное.

Не разрешается остеклять балконы и лоджии без предварительного внесения изменения в проектную документацию здания или без согласования паспорта фасада здания (согласования внесения изменений в паспорт фасадов здания) с уполномоченным органом.

При выборе решетчатых ограждений балконов рекомендуется отдавать предпочтение натуральным (цвет дерева, цвет металла) и нейтральным (черный, серый, белый) цветам, при этом они должны сочетаться с цветом и архитектурой здания, а также другими металлическими элементами фасада, если такие имеются. Отделка балконов и лоджий выполняется из долговечных и качественных материалов. Запрещено использование:

сайдинга;

профилированных металлических листов;

неокрашенных хризотилцементных листов плоских и волнистых.

Рекомендуется использование:

окраски по штукатурке на основе из цементных плит;

панелей из дерева или под дерево (композитных, металлических, керамических);

панелей из натурального или искусственного камня (например, стеклофибробетона) либо с отделкой под камень (металлических или композитных);

фиброцементных панелей;

керамических панелей.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 декабря 2023 года.