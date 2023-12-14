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Законодательство РК

Для обучившихся в докторантуре по госзаказу расширят круг организаций для отработки

Для обучившихся в докторантуре расширят круг организаций для отработки Фото: Zakon.kz
МНВО подготовило изменения в Правила направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, обучавшегося на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Так, для облегчения процедуры трудоустройства расширен круг организаций, в которых можно осуществлять отработку лицам, обучившимся по программам докторантуры на основе государственного образовательного заказа, учитывая наличие на практике ситуаций отсутствия вакантных рабочих мест в государственных органах, ОВПО и научных организациях.

В частности, вносится дополнение о праве отработки в аккредитованных организациях в области науки, но имеющих в своей структуре научные подразделения, в автономных организациях образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", а также в организациях образования, реализующих образовательные программы послесреднего образования (в высших колледжах или училищах) не менее трех лет после завершения срока обучения.

Аналогичные изменения коснулись и обучившихся в докторантуре по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа.

Как поясняется, дополнение нормы об отработке требованием о наличии аккредитации научных организаций в области науки связано с тем, что аккредитация – процедура, в результате которой субъектами научной и научно-технической деятельности приобретается официальное признание соответствия их деятельности требованиям и стандартам, установленным законодательством РК.

"Наличие официально публикуемого списка аккредитованных субъектов позволяет осуществлять мониторинг и контроль отработки об осуществлении отработки именно в организациях, официально признанных субъектами научной и научно-технической деятельности и избежать коррупционных рисков при принятии должностным лицом на свое усмотрение решения о соответствии/несоответствии места отработки требованиям законодательства", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 января.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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