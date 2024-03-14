Распределять молодых специалистов, обучившихся в докторантуре по госзаказу, будет специальная комиссия

МНВО разработало Положение о комиссии по распределению на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Комиссия создается с целью распределения и направления на работу либо в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу, молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.

Основными задачами комиссии являются:

распределение на работу молодых специалистов текущего года выпуска;

распределение на работу лиц, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю текущего года выпуска;

повторное распределение молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами, в том числе выпускников предыдущих лет;

направление молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу (безработных) в случае отсутствия вакантных рабочих мест на момент распределения;

освобождение от отработки молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в случаях и по основаниям, предусмотренным законом и правилами;

предоставление отсрочки от исполнения обязанности по отработке в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами.

Для реализации возложенных задач комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

проводит заседания для распределения на работу выпускников ОВПО и НООЗ, повторного распределения, направления в карьерные центры для постановки на учет в качестве лица, ищущего работу (безработного), освобождения от отработки, предоставления отсрочки;

запрашивает информацию, необходимую для распределения на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, у выпускников, местных исполнительных органов, работодателей, оператора уполномоченного органа в области образования;

запрашивает при необходимости информацию по распределенным на работу молодым специалистам и лицам, обучавшимся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, у выпускников, МИО, работодателей, оператора;

взаимодействует с МИО по сбору информации о потребности в кадрах;

взаимодействует с потенциальными работодателями молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю;

взаимодействует с уполномоченным органом в области науки и высшего образования по сбору информации об имеющихся вакансиях для лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа;

взаимодействует непосредственно с молодыми специалистами и лицами, обучавшимися в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, по вопросам распределения и направления на работу;

взаимодействует с оператором уполномоченного органа в области образования, осуществляющим функции по мониторингу и контролю отработки;

рассматривает и предоставляет ответы на обращения физических и юридических лиц по вопросам распределения и работы комиссии.

Состав комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя ОВПО или НООЗ, либо лицом, его замещающим, не позднее первых пяти рабочих дней с начала календарного года.

В состав комиссии входят:

представители руководящего состава и работники ОВПО или НООЗ;

представители МИО (по согласованию);

представители отраслевых министерств или подведомственных им организаций, объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления и иных организаций, связанных с вопросами трудоустройства и занятости (по согласованию).

Комиссия начинает свою работу с даты утверждения ее состава и действует в течение одного года.

Заседания комиссии проводятся ежегодно в очном или дистанционном формате для распределения выпускников текущего года в соответствии с академическим календарем, но не позднее 1 июля (первоначальное распределение).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 апреля.

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