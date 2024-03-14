Распределять молодых специалистов, обучившихся в докторантуре по госзаказу, будет специальная комиссия
Комиссия создается с целью распределения и направления на работу либо в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу, молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа.
Основными задачами комиссии являются:
- распределение на работу молодых специалистов текущего года выпуска;
- распределение на работу лиц, обучавшихся на основе государственного образовательного заказа в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю текущего года выпуска;
- повторное распределение молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами, в том числе выпускников предыдущих лет;
- направление молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в карьерные центры для постановки на учет в качестве лиц, ищущих работу (безработных) в случае отсутствия вакантных рабочих мест на момент распределения;
- освобождение от отработки молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, в случаях и по основаниям, предусмотренным законом и правилами;
- предоставление отсрочки от исполнения обязанности по отработке в случаях и по основаниям, предусмотренным правилами.
Для реализации возложенных задач комиссия в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:
- проводит заседания для распределения на работу выпускников ОВПО и НООЗ, повторного распределения, направления в карьерные центры для постановки на учет в качестве лица, ищущего работу (безработного), освобождения от отработки, предоставления отсрочки;
- запрашивает информацию, необходимую для распределения на работу молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, у выпускников, местных исполнительных органов, работодателей, оператора уполномоченного органа в области образования;
- запрашивает при необходимости информацию по распределенным на работу молодым специалистам и лицам, обучавшимся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, у выпускников, МИО, работодателей, оператора;
- взаимодействует с МИО по сбору информации о потребности в кадрах;
- взаимодействует с потенциальными работодателями молодых специалистов и лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю;
- взаимодействует с уполномоченным органом в области науки и высшего образования по сбору информации об имеющихся вакансиях для лиц, обучавшихся в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа;
- взаимодействует непосредственно с молодыми специалистами и лицами, обучавшимися в докторантуре по программам подготовки докторов философии (PhD) и докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, по вопросам распределения и направления на работу;
- взаимодействует с оператором уполномоченного органа в области образования, осуществляющим функции по мониторингу и контролю отработки;
- рассматривает и предоставляет ответы на обращения физических и юридических лиц по вопросам распределения и работы комиссии.
Состав комиссии ежегодно утверждается приказом руководителя ОВПО или НООЗ, либо лицом, его замещающим, не позднее первых пяти рабочих дней с начала календарного года.
В состав комиссии входят:
- представители руководящего состава и работники ОВПО или НООЗ;
- представители МИО (по согласованию);
- представители отраслевых министерств или подведомственных им организаций, объединений (ассоциаций, союзов) работодателей, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", молодежных общественных объединений, органов студенческого самоуправления и иных организаций, связанных с вопросами трудоустройства и занятости (по согласованию).
Комиссия начинает свою работу с даты утверждения ее состава и действует в течение одного года.
Заседания комиссии проводятся ежегодно в очном или дистанционном формате для распределения выпускников текущего года в соответствии с академическим календарем, но не позднее 1 июля (первоначальное распределение).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 апреля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вводят новые требования к школам, колледжам и духовным учебным заведениям.