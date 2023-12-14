Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сенат одобрил поправки о поддержке казахстанцев, работающих во вредных условиях

Сенат одобрил поправки о поддержке казахстанцев, работающих во вредных условиях Фото: amanatpartiasy.kz
Сенаторы одобрили поправки по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, сообщает Zakon.kz.

Ответственность за введенную специальную социальную выплату распределят поровну между государством, работодателем и работником.

"Помимо мер социальной поддержки работников, занятых во вредных условиях труда, будет решена и проблема регрессников, которая тянется с 2015 года. Как известно, 10 мая 2015 года в закон "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев" внесли поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом. Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом. В рамках рассматриваемого закона лицам, получившим травмы до мая 2015 года, прошедшим повторное освидетельствование, предлагается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат", – пояснил сенатор Руслан Рустемов.

Также закон затрагивает вопросы общественных объединений. 

"Нововведением является сокращение числа граждан-инициаторов для регистрации общественных объединений с десяти до трех. При этом изменения не влияют на деятельность политических партий, профсоюзов и религиозных объединений".Руслан Рустемов

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в ходе презентации законодательных поправок в Мажилисе 8 ноября назвал возможный максимальный размер соцвыплаты для работников вредных производств.

Читайте также

Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис
Поправки по вопросам нацбезопасности вернули в Мажилис
Для обучившихся в докторантуре расширят круг организаций для отработки
Для обучившихся в докторантуре по госзаказу расширят круг организаций для отработки
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
Правила биржевой торговли углем изменили в Казахстане
Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
фильм поставил рекорд
Фильм Дариги Бадыковой поставил новый рекорд в казахстанском прокате
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Какие мобильные переводы казахстанцев заинтересуют налоговую службу
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Ангелы во плоти: как живут единственные сестры-альбиносы в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: