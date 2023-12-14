Сенат одобрил поправки о поддержке казахстанцев, работающих во вредных условиях

Фото: amanatpartiasy.kz

Сенаторы одобрили поправки по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, сообщает Zakon.kz.

Ответственность за введенную специальную социальную выплату распределят поровну между государством, работодателем и работником.

"Помимо мер социальной поддержки работников, занятых во вредных условиях труда, будет решена и проблема регрессников, которая тянется с 2015 года. Как известно, 10 мая 2015 года в закон "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев" внесли поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом. Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом. В рамках рассматриваемого закона лицам, получившим травмы до мая 2015 года, прошедшим повторное освидетельствование, предлагается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат", – пояснил сенатор Руслан Рустемов. Также закон затрагивает вопросы общественных объединений. "Нововведением является сокращение числа граждан-инициаторов для регистрации общественных объединений с десяти до трех. При этом изменения не влияют на деятельность политических партий, профсоюзов и религиозных объединений". Руслан Рустемов Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов в ходе презентации законодательных поправок в Мажилисе 8 ноября назвал возможный максимальный размер соцвыплаты для работников вредных производств.

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