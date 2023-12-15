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В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов

В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов Фото: gov4c.kz
Приказом и.о. министра иностранных дел от 1 декабря 2023 года утверждены образцы дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан и требований к их защите, сообщает Zakon.kz.

Дипломатический паспорт

Имеет защитные свойства в виде: интаглио печати; печатной нумерации, выполненной рельефным способом печати; ультрафиолетовой защиты; скрытого изображения; бумаги с хаотично распределенными элементами в виде Государственного флага РК, флуоресцирующими голубым и желтым цветом; флуоресцентной нити; лазерной перфорации серии и номера паспорта; локального водяного знака; защитных графических элементов; антикопировальных элементов; ирисовой печати; защитного элемента - эффекта "затухание"; тангирной сетки; совмещающих изображений; магнитной нити; микрошрифтов и микротекстов.

Обложка паспорта темно-зеленого цвета изготавливается из износостойкого материала и подложки, между которыми располагается микросхема (чип с бесконтактным интерфейсом) с антенной, используемая в качестве электронного носителя информации о владельце паспорта.

В бумажную массу встроена защитная нить с одной стороны листа с чередующимися микротекстом и минитекстом в виде надписи "Қазақстан Kazakhstan", читаемой с обеих сторон листа.

В документе применяются специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или защиты паспорта и произведенных в нем записей от подделок.

В Казахстане утвердили образцы дипломатиечских и служебных паспортов

Фото: скриншот документа

Паспорт имеет 36 страниц, все надписи на казахском и английском языках.

Служебный паспорт

Также имеет защитные свойства в виде: интаглио печати; печатной нумерации, выполненной рельефным способом печати; ультрафиолетовой защиты; скрытого изображения; бумаги с хаотично распределенными элементами в виде Государственного флага РК, флуоресцирующими голубым и желтым цветом; флуоресцентной нити; лазерной перфорации серии и номера паспорта; локального водяного знака; защитных графических элементов; антикопировальных элементов; ирисовой печати; защитного элемента - эффекта "затухание"; тангирной сетки; совмещающих изображений; магнитной нити; микрошрифтов и микротекстов.

Обложка паспорта черного цвета изготавливается из износостойкого материала и подложки, между которыми располагается микросхема (чип с бесконтактным интерфейсом) с антенной, используемая в качестве электронного носителя информации о владельце паспорта.

В микросхеме, имеющей емкость памяти не менее 64 Кб, в защищенном виде хранится графическая и текстовая информация о владельце паспорта.

Паспорт имеет 36 страниц и надписи на казахском и английском языках.

В бумажную массу встроена защитная нить с одной стороны листа с чередующимися микротекстом и минитекстом в виде надписи "Қазақстан Kazakhstan", читаемой с обеих сторон листа.

В Казахстане утвердили образцы дипломатических и служебных паспортов

Фото: скриншот документа

В паспорте применяются специально разработанные элементы, предназначенные для повышения сохранности записей или защиты паспорта и произведенных в нем записей от подделок.

Служебный паспорт выдается должностным лицам государственной службы сроком на пять лет.

Приказ вводится в действие с 25 декабря 2023 года.

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