Казахстан одобрил безвиз с Суринамом для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Правительство РК постановлением от 25 января 2024 года одобрило Соглашение между правительством Казахстана и правительством Республики Суринам об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента первого въезда.

В случае намерения оставаться на территории государства другой стороны дольше указанного периода, необходимо получить соответствующую визу.

Если же у владельцев дипломатических и служебных паспортов нет возможности выехать с территории государства другой стороны в течение указанного срока, вследствие форс-мажорных обстоятельств, то они должны обратиться с заявлением в компетентные органы государства этой стороны за разрешением на продление срока их пребывания на период времени, необходимый для выезда с территории государства пребывания.

Оговаривается, что граждане, назначенные в дипломатические представительства, консульские учреждения или представительства своих государств при международных организациях на территории государства другой стороны, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны на протяжении всего периода выполнения своих полномочий.

Это же относится и к членам их семей и лицам, находящимся на их иждивении.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Суринам – небольшая страна на северо-восточном побережье Южной Америки. Она славится обширными влажными тропическими лесами, голландской архитектурой колониального периода и культурой, в которой причудливым образом сочетаются традиции разных народов.

Ранее сообщалось, что Казахстан подписал соглашение об освобождении визовых требований с Сент-Китс и Невис.

